Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Чемпионат Азии по бодибилдингу стартовал в Бишкеке 3 августа.
Чемпионат Азии по бодибилдингу стартовал в Бишкеке 3 августа.
За звание лучших соревновались более 600 спортсменов и спортсменок.
За звание лучших соревновались более 600 спортсменов и спортсменок.
Все участники проходили процедуру взвешивания перед состязанием.
Все участники проходили процедуру взвешивания перед состязанием.
Это подтверждает их право выступать в той или иной категории.
Это подтверждает их право выступать в той или иной категории.
Спортсмены соревновались в нескольких категориях и номинациях.
Спортсмены соревновались в нескольких категориях и номинациях.
Самой популярной среди женщин стала номинация "фитнес-бикини".
Самой популярной среди женщин стала номинация "фитнес-бикини".
Жюри оценивало форму участников комплексно.
Они обращали внимание не только на спортивную форму, но и на тонус кожи, макияж, прическу.
Они обращали внимание не только на спортивную форму, но и на тонус кожи, макияж, прическу.
Другой важный критерий оценки — умение подать себя на сцене.
Другой важный критерий оценки — умение подать себя на сцене.
Победа в турнире открывает различные возможности для спортсменов.
Победа в турнире открывает различные возможности для спортсменов.
В частности, победитель сможет участвовать в мировом турнире по бодибилдингу.
В частности, победитель сможет участвовать в мировом турнире по бодибилдингу.