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Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу - РИА Новости, 05.09.2022
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Культура
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Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу - РИА Новости, 05.09.2022
Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
В Кыргызстане прошел Чемпионат Азии по бодибилдингу. Как спортсмены из 35 стран соревновались за звание лучших — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кыргызстане прошел Чемпионат Азии по бодибилдингу. Как спортсмены из 35 стран соревновались за звание лучших — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, фото - культура, стиль жизни, спорт, красота, бишкек
Фото, Культура, Фото - Культура, Стиль жизни, Спорт, Красота, Бишкек
19:31 05.09.2022
 

Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кыргызстане прошел Чемпионат Азии по бодибилдингу. Как спортсмены из 35 стран соревновались за звание лучших — в фотоленте РИА Новости.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Чемпионат Азии по бодибилдингу стартовал в Бишкеке 3 августа.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
1 из 11

Чемпионат Азии по бодибилдингу стартовал в Бишкеке 3 августа.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

За звание лучших соревновались более 600 спортсменов и спортсменок.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
2 из 11

За звание лучших соревновались более 600 спортсменов и спортсменок.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Все участники проходили процедуру взвешивания перед состязанием.

Участники соревнований по бодибилдингу в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
3 из 11

Все участники проходили процедуру взвешивания перед состязанием.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Это подтверждает их право выступать в той или иной категории.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
4 из 11

Это подтверждает их право выступать в той или иной категории.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Спортсмены соревновались в нескольких категориях и номинациях.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
5 из 11

Спортсмены соревновались в нескольких категориях и номинациях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Самой популярной среди женщин стала номинация "фитнес-бикини".

Призер соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
6 из 11

Самой популярной среди женщин стала номинация "фитнес-бикини".

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Жюри оценивало форму участников комплексно.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
7 из 11

Жюри оценивало форму участников комплексно.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Они обращали внимание не только на спортивную форму, но и на тонус кожи, макияж, прическу.

Участница соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
8 из 11

Они обращали внимание не только на спортивную форму, но и на тонус кожи, макияж, прическу.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Другой важный критерий оценки — умение подать себя на сцене.

Участницы соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
9 из 11

Другой важный критерий оценки — умение подать себя на сцене.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

Победа в турнире открывает различные возможности для спортсменов.

Призеры соревнований по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
10 из 11

Победа в турнире открывает различные возможности для спортсменов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанк

В частности, победитель сможет участвовать в мировом турнире по бодибилдингу.

Призеры соревнований по бодибилдингу в рамках чемпионата Азии по бодибилдингу в Бишкеке
11 из 11

В частности, победитель сможет участвовать в мировом турнире по бодибилдингу.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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