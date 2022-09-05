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Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу

Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу - РИА Новости, 05.09.2022

Тело как искусство: как прошел чемпионат Азии по бодибилдингу

В Кыргызстане прошел Чемпионат Азии по бодибилдингу. Как спортсмены из 35 стран соревновались за звание лучших — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:31

2022-09-05T19:31

2022-09-05T19:31

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Кыргызстане прошел Чемпионат Азии по бодибилдингу. Как спортсмены из 35 стран соревновались за звание лучших — в фотоленте РИА Новости.

бишкек

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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