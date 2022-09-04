https://ria.ru/20220904/zyuzino-1814316858.html

В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"

В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская" - РИА Новости, 04.09.2022

В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"

Новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская" обустроили в Зюзине, специалисты привели в порядок пешеходную зону в границах Азовской... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:39

2022-09-04T10:39

2022-09-04T10:39

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская" обустроили в Зюзине, специалисты привели в порядок пешеходную зону в границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров, сообщается на сайте мэра столицы."В Зюзине сделали новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская". В границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров расширили дорожки и тропинки, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили энергоэффективные фонари, поставили оригинальную уличную мебель и большие качели", - говорится в сообщении.Дополняется, что на территориях, расположенных рядом, привели в порядок 28 дворов, обновили три спортивные и 10 детских площадок. Дополнительно высадили более 150 деревьев и кустарников.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва