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В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская" - РИА Новости, 04.09.2022
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В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"
В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская" - РИА Новости, 04.09.2022
В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"
Новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская" обустроили в Зюзине, специалисты привели в порядок пешеходную зону в границах Азовской... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:39
2022-09-04T10:39
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская" обустроили в Зюзине, специалисты привели в порядок пешеходную зону в границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров, сообщается на сайте мэра столицы."В Зюзине сделали новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская". В границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров расширили дорожки и тропинки, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили энергоэффективные фонари, поставили оригинальную уличную мебель и большие качели", - говорится в сообщении.Дополняется, что на территориях, расположенных рядом, привели в порядок 28 дворов, обновили три спортивные и 10 детских площадок. Дополнительно высадили более 150 деревьев и кустарников.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
10:39 04.09.2022
 
В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"

В московском Зюзине обустроили пешеходный маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРабочий укладывает тротуарную плитку
Рабочий укладывает тротуарную плитку - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Рабочий укладывает тротуарную плитку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская" обустроили в Зюзине, специалисты привели в порядок пешеходную зону в границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Зюзине сделали новый пешеходный маршрут до станций метро "Каховская" и "Чертановская". В границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров расширили дорожки и тропинки, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили энергоэффективные фонари, поставили оригинальную уличную мебель и большие качели", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что на территориях, расположенных рядом, привели в порядок 28 дворов, обновили три спортивные и 10 детских площадок. Дополнительно высадили более 150 деревьев и кустарников.
 
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