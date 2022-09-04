Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на ЗАЭС
Минобороны: Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Вместе с тем, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Укрывшись в бомбоубежище, представители СМИ лично наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.