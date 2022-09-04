https://ria.ru/20220904/zaes-1814358011.html

Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на ЗАЭС

Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2022

Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на ЗАЭС

Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:47

2022-09-04T15:47

2022-09-04T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Вместе с тем, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Укрывшись в бомбоубежище, представители СМИ лично наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.

https://ria.ru/20220904/obstrel-1814345090.html

энергодар

франция

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, франция, сша, магатэ, запорожская аэс