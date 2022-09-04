https://ria.ru/20220904/rassledovaniya-1814310631.html
Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров
Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров - РИА Новости, 04.09.2022
Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров
Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:43
2022-09-04T09:43
2022-09-04T09:43
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казахстан
костанайская область
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НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны, сообщила пресс-служба ведомства.Лесной пожар возник в пятницу в Костанайской области Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. При пожаре погибли четыре человека, трое были госпитализированы."По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы.Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров генпрокуратуры и прокуратуры региона.Генпрокурор взял на личный контроль ход расследования, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220904/uscherb-1814309514.html
казахстан
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Кадры тушения пожара на севере Казахстана
Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
2022-09-04T09:43
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, костанайская область
В мире, Казахстан, Костанайская область
Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров
Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров на севере страны
НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны, сообщила
пресс-служба ведомства.
Лесной пожар возник в пятницу в Костанайской области Казахстана
, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. На утро воскресенья пожары в селе Лесное
ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.
В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. При пожаре погибли четыре человека, трое были госпитализированы.
"По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров генпрокуратуры и прокуратуры региона.
Генпрокурор взял на личный контроль ход расследования, отметили в ведомстве.