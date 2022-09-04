https://ria.ru/20220904/rassledovaniya-1814310631.html

Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров

Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров - РИА Новости, 04.09.2022

Генпрокуратура Казахстана начала расследования из-за масштабных пожаров

Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:43

2022-09-04T09:43

2022-09-04T09:43

в мире

казахстан

костанайская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747417791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70c3c10c8034615ea396794e61cb1263.jpg

НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана начала расследования по фактам масштабных пожаров на севере страны, сообщила пресс-служба ведомства.Лесной пожар возник в пятницу в Костанайской области Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара составила 43 тысячи гектаров. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. При пожаре погибли четыре человека, трое были госпитализированы."По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы.Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров генпрокуратуры и прокуратуры региона.Генпрокурор взял на личный контроль ход расследования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220904/uscherb-1814309514.html

казахстан

костанайская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T09:43 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, костанайская область