Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
Мэр Шестаков: во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
© Фото : Фонд РосконгрессВЭФ
© Фото : Фонд Росконгресс
ВЭФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.
"В преддверии ВЭФ и к началу нового учебного года мы проводим большой фестиваль детства и юношества "Я, мы, тигр". Он проходит сегодня, 4 сентября. В течение всего дня в центре города будет работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади", - рассказал Шестаков.
Он отметил, что на главной сцене события будут выступать творческие коллективы и городские музыкальные группы, а хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Завершится фестиваль красочным фейерверком.
"Кроме того, в дни проведения VII Восточного экономического форума состоится фестиваль "Владивостокские сезоны". Музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы – десятки мероприятий пройдут для жителей и гостей столицы Дальнего Востока", - отметил мэр.
По его словам, планируется провести цикл мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.