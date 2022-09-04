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Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки - РИА Новости, 04.09.2022
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Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки - РИА Новости, 04.09.2022
Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки
Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T07:18
2022-09-04T07:18
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.Он отметил, что на главной сцене события будут выступать творческие коллективы и городские музыкальные группы, а хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Завершится фестиваль красочным фейерверком."Кроме того, в дни проведения VII Восточного экономического форума состоится фестиваль "Владивостокские сезоны". Музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы – десятки мероприятий пройдут для жителей и гостей столицы Дальнего Востока", - отметил мэр.По его словам, планируется провести цикл мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, восточный экономический форум (вэф), общество
Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество
07:18 04.09.2022
 
Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки

Мэр Шестаков: во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки

© Фото : Фонд РосконгрессВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.
"В преддверии ВЭФ и к началу нового учебного года мы проводим большой фестиваль детства и юношества "Я, мы, тигр". Он проходит сегодня, 4 сентября. В течение всего дня в центре города будет работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади", - рассказал Шестаков.
Он отметил, что на главной сцене события будут выступать творческие коллективы и городские музыкальные группы, а хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Завершится фестиваль красочным фейерверком.
"Кроме того, в дни проведения VII Восточного экономического форума состоится фестиваль "Владивостокские сезоны". Музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы – десятки мероприятий пройдут для жителей и гостей столицы Дальнего Востока", - отметил мэр.
По его словам, планируется провести цикл мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
07:07
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
 
ВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Общество
 
 
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