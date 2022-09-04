https://ria.ru/20220904/kontserty-1814301028.html

Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки

Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки - РИА Новости, 04.09.2022

Во Владивостоке в дни ВЭФ пройдут фестивали, концерты и фотовыставки

Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:18

2022-09-04T07:18

2022-09-04T07:18

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Владивостокские сезоны", фотовыставки и концерты классической и современной музыки пройдут во Владивостоке в дни Восточного экономического форума, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.Он отметил, что на главной сцене события будут выступать творческие коллективы и городские музыкальные группы, а хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Завершится фестиваль красочным фейерверком."Кроме того, в дни проведения VII Восточного экономического форума состоится фестиваль "Владивостокские сезоны". Музыкальные концерты, фотовыставки, мастер-классы – десятки мероприятий пройдут для жителей и гостей столицы Дальнего Востока", - отметил мэр.По его словам, планируется провести цикл мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, восточный экономический форум (вэф), общество