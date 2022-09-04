https://ria.ru/20220904/gaz-1814381749.html

Глава МИД Венгрии назвал "Газпром" надежным партнером

Глава МИД Венгрии назвал "Газпром" надежным партнером - РИА Новости, 04.09.2022

Глава МИД Венгрии назвал "Газпром" надежным партнером

Москва гарантировала Будапешту поставки всего объема газа согласно контракту, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T18:44

2022-09-04T18:44

2022-09-04T21:48

экономика

венгрия

сербия

россия

газпром

турецкий поток

мид венгрии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 4 сен — РИА Новости. Москва гарантировала Будапешту поставки всего объема газа согласно контракту, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала ATV.Как отметил Сийярто, российский вице-премьер Александр Новак "четко сказал" ему, что Венгрия получит те объемы, которые сейчас нельзя доставить по северному и западному маршрутам.По мнению министра, "нет нужды рассчитывать", что Россия оставит Венгрию без газа. Он подчеркнул, что подписанные контракты по-прежнему исправно исполняются, а страны, обеспечивающие транзит, надежны. Учитывая нынешние обстоятельства, Будапешт обеспечил себе максимально возможную безопасность, подытожил Сийярто.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали 15-летние контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год, из которых 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за резкого роста цен. Через неделю после этого Сийярто посетил Россию, где обсудил закупку газа сверх контракта с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В середине августа "Газпром" начал поставлять дополнительные объемы.В конце августа Венгрия подписала с Россией договор о закупке с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа в сутки с доставкой по "Турецкому потоку" через Сербию.Сейчас контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220904/toplivo-1814381334.html

https://ria.ru/20220829/evropa-1813010878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венгрия, сербия, россия, газпром, турецкий поток, мид венгрии, петер сийярто