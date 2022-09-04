18:44 04.09.2022 (обновлено: 21:48 04.09.2022)
Глава МИД Венгрии назвал "Газпром" надежным партнером
Сийярто: маршрут поставок газа из России в Венгрию надежен, контракты выполняются
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 сен — РИА Новости. Москва гарантировала Будапешту поставки всего объема газа согласно контракту, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала ATV.
"До сих пор "Газпром" был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки. Все мы знаем о трудностях северной и западной систем поставок. <...> В целом южный объем намного больше, поэтому каждый день прибывает примерно 88-90 процентов законтрактованного объема", — сказал министр.
Как отметил Сийярто, российский вице-премьер Александр Новак "четко сказал" ему, что Венгрия получит те объемы, которые сейчас нельзя доставить по северному и западному маршрутам.
По мнению министра, "нет нужды рассчитывать", что Россия оставит Венгрию без газа. Он подчеркнул, что подписанные контракты по-прежнему исправно исполняются, а страны, обеспечивающие транзит, надежны. Учитывая нынешние обстоятельства, Будапешт обеспечил себе максимально возможную безопасность, подытожил Сийярто.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали 15-летние контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год, из которых 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард — через Австрию.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за резкого роста цен. Через неделю после этого Сийярто посетил Россию, где обсудил закупку газа сверх контракта с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В середине августа "Газпром" начал поставлять дополнительные объемы.
В конце августа Венгрия подписала с Россией договор о закупке с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа в сутки с доставкой по "Турецкому потоку" через Сербию.
Сейчас контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров в сутки.