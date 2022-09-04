https://ria.ru/20220904/evgenovka-1814304881.html

При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека

При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека - РИА Новости, 04.09.2022

При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Евгеновки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:18

2022-09-04T08:18

2022-09-04T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Евгеновки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Евгеновку в Великоновосёлковском районе, ранены два человека", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр, вооруженные силы украины