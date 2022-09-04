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При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/evgenovka-1814304881.html
При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека
При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Евгеновки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:18
2022-09-04T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Евгеновки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Евгеновку в Великоновосёлковском районе, ранены два человека", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ДНР, Вооруженные силы Украины
08:18 04.09.2022
 
При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека

В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле Евгеновки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Евгеновки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Евгеновку в Великоновосёлковском районе, ранены два человека", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНРВооруженные силы Украины
 
 
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