https://ria.ru/20220903/zaes-1814166078.html

В Совфеде надеются на объективную оценку МАГАТЭ ситуации вокруг ЗАЭС

В Совфеде надеются на объективную оценку МАГАТЭ ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 03.09.2022

В Совфеде надеются на объективную оценку МАГАТЭ ситуации вокруг ЗАЭС

Крымский сенатор Сергей Цеков в беседе с РИА Новости позитивно оценил факт постоянного нахождения представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС и выразил надежду на... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T00:42

2022-09-03T00:42

2022-09-03T00:55

в мире

энергодар

европа

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

сергей цеков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крымский сенатор Сергей Цеков в беседе с РИА Новости позитивно оценил факт постоянного нахождения представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС и выразил надежду на объективность миссии.Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что здания Запорожской АЭС были повреждены в результате обстрелов. По его словам, агентство намерено сформировать постоянную миссию на станции."Мы прекрасно понимаем, что у нас АЭС находится под контролем, и обстреливали ее на протяжении многих недель вооруженные силы Украины. Я надеюсь, что представители МАГАТЭ будут оценивать ситуации непредвзято, в случае продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС дадут объективную оценку, и тогда мировое сообщество по-серьезному воздействует на Украину для того, чтобы они прекратили обстрелы", - сказал политик.По словам сенатора, воздействовать на Киев довольно просто - со стороны ЕС прекратить ему помогать. "И он тут же перестанет наносить удары по атомной электростанции", - сказал парламентарий.Цеков позитивно оценил факт постоянного нахождения представителей МАГАТЭ на АЭС. "Это хорошо, надеюсь, они будут объективны", - добавил он.При этом политик отметил, что представители ОБСЕ в том конфликте, который был на Донбассе, выступали необъективно, в принципе, были на стороне ВСУ.Сенатор также выразил надежду, что у МАГАТЭ "хватит и воли, и возможностей настоять на том, чтобы обстрелы АЭС прекратились". По словам Цекова, в агентстве должны понимать, что ядерная катастрофа коснется не только тех, кто работает на ЗАЭС или жителей близлежащих территорий, "она коснется всей Европы".Кроме всего прочего, добавил сенатор, находясь на запорожской АЭС, представители агентства увидят, что заявления ВСУ о том, что на станции якобы храниться вооружение, техника РФ, не соответствует действительности. "Они очень быстро убедятся, что это не соответствует действительности", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814161073.html

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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс, сергей цеков