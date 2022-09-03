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Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
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Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым
Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:19
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москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в том числе зарубежных и крупных федеральных изданий, нет в аккредитационных списках, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве.Для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома Союзов, они ожидают на улице.На момент начала церемонии стоящим на улице журналистам объявили, что дополнительные аккредитационные списки так и не появились, и предложили решить - ждать дальше или же расходиться.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html
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Очереди на прощании с Горбачевым
Очереди на прощании с Горбачевым
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москва, михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество
Москва, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество
10:19 03.09.2022 (обновлено: 11:15 03.09.2022)
 
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым

Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с Горбачевым в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в том числе зарубежных и крупных федеральных изданий, нет в аккредитационных списках, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.
Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома Союзов, они ожидают на улице.
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На момент начала церемонии стоящим на улице журналистам объявили, что дополнительные аккредитационные списки так и не появились, и предложили решить - ждать дальше или же расходиться.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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