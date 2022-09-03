https://ria.ru/20220903/tseremoniya-1814189400.html

Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым

Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022

Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым

Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:19

2022-09-03T10:19

2022-09-03T11:15

москва

михаил горбачев

умер михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в том числе зарубежных и крупных федеральных изданий, нет в аккредитационных списках, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве.Для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома Союзов, они ожидают на улице.На момент начала церемонии стоящим на улице журналистам объявили, что дополнительные аккредитационные списки так и не появились, и предложили решить - ждать дальше или же расходиться.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество