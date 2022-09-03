https://ria.ru/20220903/tseremoniya-1814189400.html
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 03.09.2022
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым
Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:19
2022-09-03T10:19
2022-09-03T11:15
москва
михаил горбачев
умер михаил горбачев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814195529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35f67bbcc3ac39c0cad416a1f48498a8.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в том числе зарубежных и крупных федеральных изданий, нет в аккредитационных списках, передает корреспондент РИА Новости.Церемония началась утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов в Москве.Для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома Союзов, они ожидают на улице.На момент начала церемонии стоящим на улице журналистам объявили, что дополнительные аккредитационные списки так и не появились, и предложили решить - ждать дальше или же расходиться.После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20220903/gorbachev-1814187515.html
https://ria.ru/20220830/gorbachev-1799683075.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814195529_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d86b9a20800aebdb2c54636d679ccfab.jpg
Очереди на прощании с Горбачевым
Очереди на прощании с Горбачевым
2022-09-03T10:19
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество
Москва, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество
10:19 03.09.2022 (обновлено: 11:15 03.09.2022)
Часть представителей прессы не пускают на церемонию прощания с Горбачевым
Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с Горбачевым в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в российской столице, многих представителей СМИ, в том числе зарубежных и крупных федеральных изданий, нет в аккредитационных списках, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась утром в субботу в Колонном зале Дома Союзов
в Москве
.
Для аккредитации все журналисты заранее отправляли организаторам церемонии прощания свои паспортные данные, копии пресс-карт и фотографии.
Издания, представителей которых не нашли в списках, не пускают внутрь Дома Союзов, они ожидают на улице.
На момент начала церемонии стоящим на улице журналистам объявили, что дополнительные аккредитационные списки так и не появились, и предложили решить - ждать дальше или же расходиться.
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.