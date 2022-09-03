https://ria.ru/20220903/perelety-1814117821.html
Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы
Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы - РИА Новости, 03.09.2022
Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:44
2022-09-03T04:44
2022-09-03T04:44
туризм
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москва
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом, сообщает Туту.ру.По данным экспертов, на внутренние направления пришлось 87,7 процента спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2 процента. Стоимость авиабилетов в среднем составила 14 602 рубля туда-обратно.На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этими городами летом совершалось 6,4 процента перелетов — эта вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек составил 5 898 рублей в обе стороны.Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила три процента (в прошлом году было 2,3). Путешественники платили примерно 10 689 рублей за билет туда-обратно.Также в пятерку самых популярных вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи.
https://ria.ru/20220902/sochi-1813997412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, россия, сочи, куда поехать в выходные, санкт-петербург, калининград, минеральные воды, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Россия, Сочи, куда поехать в выходные, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, куда можно лететь, Отдых на море
Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы
Сочи, Петербург и Калининград вошли в число городов, куда летом чаще всего летали россияне
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом, сообщает Туту.ру.
По данным экспертов, на внутренние направления пришлось 87,7 процента спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.
Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2 процента. Стоимость авиабилетов в среднем составила 14 602 рубля туда-обратно.
На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этими городами летом совершалось 6,4 процента перелетов — эта вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек составил 5 898 рублей в обе стороны.
Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила три процента (в прошлом году было 2,3). Путешественники платили примерно 10 689 рублей за билет туда-обратно.
Также в пятерку самых популярных вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи.