https://ria.ru/20220903/perelety-1814117821.html

Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы

Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы - РИА Новости, 03.09.2022

Названы города России, куда летом чаще всего летали туристы

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:44

2022-09-03T04:44

2022-09-03T04:44

туризм

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом, сообщает Туту.ру.По данным экспертов, на внутренние направления пришлось 87,7 процента спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2 процента. Стоимость авиабилетов в среднем составила 14 602 рубля туда-обратно.На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этими городами летом совершалось 6,4 процента перелетов — эта вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек составил 5 898 рублей в обе стороны.Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила три процента (в прошлом году было 2,3). Путешественники платили примерно 10 689 рублей за билет туда-обратно.Также в пятерку самых популярных вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи.

https://ria.ru/20220902/sochi-1813997412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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