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Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.09.2022
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Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин
Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.09.2022
Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин
Большинство мыслящих людей во всем мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявил в субботу председатель Российского... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:55
2022-09-03T14:55
общество
россия
российское историческое общество
сергей нарышкин
в мире
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ВЛАДИМИР, 3 сен - РИА Новости. Большинство мыслящих людей во всем мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, обращаясь к участникам международной просветительской акции "Диктант Победы"."Большинству мыслящих людей со всего мира очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша", - сказал он.Нарышкин назвал "Диктант Победы" гражданской акцией, участие в которой является актом "деятельного несогласия" с проявлениями "исторического беспамятства". Глава РИО отметил, что его проведение особенно важно сегодня, когда в целом ряде стран Запада "интенсивно наращивается пропаганда неонацистских идей, варварски сносятся памятники советским войнам-освободителям, звучат призывы к чисткам по национальному признаку"."Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, 5 регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
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общество, россия, российское историческое общество, сергей нарышкин, в мире
Общество, Россия, Российское историческое общество, Сергей Нарышкин, В мире
14:55 03.09.2022
 
Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин

Нарышкин: большинство в мире считают правильной позицию России в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 3 сен - РИА Новости. Большинство мыслящих людей во всем мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, обращаясь к участникам международной просветительской акции "Диктант Победы".
"Большинству мыслящих людей со всего мира очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша", - сказал он.
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Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
Нарышкин назвал "Диктант Победы" гражданской акцией, участие в которой является актом "деятельного несогласия" с проявлениями "исторического беспамятства". Глава РИО отметил, что его проведение особенно важно сегодня, когда в целом ряде стран Запада "интенсивно наращивается пропаганда неонацистских идей, варварски сносятся памятники советским войнам-освободителям, звучат призывы к чисткам по национальному признаку".
"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.
Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, 5 регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
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Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
 
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