https://ria.ru/20220903/naryshkin-1814225990.html

Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин

Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.09.2022

Большинство в мире считают правильной позицию России, заявил Нарышкин

Большинство мыслящих людей во всем мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявил в субботу председатель Российского... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:55

2022-09-03T14:55

2022-09-03T14:55

общество

россия

российское историческое общество

сергей нарышкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg

ВЛАДИМИР, 3 сен - РИА Новости. Большинство мыслящих людей во всем мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом, заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, обращаясь к участникам международной просветительской акции "Диктант Победы"."Большинству мыслящих людей со всего мира очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша", - сказал он.Нарышкин назвал "Диктант Победы" гражданской акцией, участие в которой является актом "деятельного несогласия" с проявлениями "исторического беспамятства". Глава РИО отметил, что его проведение особенно важно сегодня, когда в целом ряде стран Запада "интенсивно наращивается пропаганда неонацистских идей, варварски сносятся памятники советским войнам-освободителям, звучат призывы к чисткам по национальному признаку"."Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, 5 регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, российское историческое общество, сергей нарышкин, в мире