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Нарышкин получил премию имени Сперанского - РИА Новости, 03.09.2022
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Нарышкин получил премию имени Сперанского
Нарышкин получил премию имени Сперанского - РИА Новости, 03.09.2022
Нарышкин получил премию имени Сперанского
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин получил всероссийскую правовую премию имени Михаила... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:36
2022-09-03T11:36
сергей нарышкин
общество
россия
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ВЛАДИМИР, 3 сен - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин получил всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского, присуждаемую за заслуги в развитии законодательства.Церемония прошла в субботу во Владимире, премию Нарышкину вручили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев."Я искренне благодарю вас за такую высокую награду, тем более приятно получить эту премию в великий год - год 250-летия со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского на родной для него владимирской земле", - сказал Нарышкин в ходе церемонии награждения.Председатель РИО отметил, что Сперанский проделал титанический труд по кодификации законов Российской империи, при этом он всегда интересовался отечественной историей."Историки смотрят на правовой акт как на исторический источник, слепок того времени, когда тот или иной правовой акт создавался. И, пожалуй, самые выдающиеся памятники права, такие как приговор Нюрнбергского трибунала, навсегда осудивший преступную и человеконенавистническую сущность нацистской идеологии, или как Устав Организации объединённых наций, провозгласивший суверенное равенство государств, становятся неотъемлемой части историко-культурного наследия всего человечества", - подчеркнул Нарышкин.Всероссийская правовая премия имени Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе владимирского отделения этой организации в память о выдающемся государственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии Михаиле Сперанском. Премия является признанием особых заслуг лауреатов в развитии российского законодательства. Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается отдельным учёным-правоведам или коллективам соискателей.Лауреатами премии Сперанского в разные годы становились занимавший пост председателя Счетной палаты РФ Сергей Степашин, бывший спикер Московской городской думы Владимир Платонов, занимавший в то время пост премьер-министра России Дмитрий Медведев и другие известные политики и юристы.
https://ria.ru/20220801/rossiya-1806339713.html
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сергей нарышкин, общество, россия
Сергей Нарышкин, Общество, Россия
11:36 03.09.2022
 
Нарышкин получил премию имени Сперанского

Директор СВР Нарышкин получил премию имени Сперанского за заслуги в сфере законодательства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ВЛАДИМИР, 3 сен - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин получил всероссийскую правовую премию имени Михаила Сперанского, присуждаемую за заслуги в развитии законодательства.
Церемония прошла в субботу во Владимире, премию Нарышкину вручили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
"Я искренне благодарю вас за такую высокую награду, тем более приятно получить эту премию в великий год - год 250-летия со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского на родной для него владимирской земле", - сказал Нарышкин в ходе церемонии награждения.
Председатель РИО отметил, что Сперанский проделал титанический труд по кодификации законов Российской империи, при этом он всегда интересовался отечественной историей.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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"Историки смотрят на правовой акт как на исторический источник, слепок того времени, когда тот или иной правовой акт создавался. И, пожалуй, самые выдающиеся памятники права, такие как приговор Нюрнбергского трибунала, навсегда осудивший преступную и человеконенавистническую сущность нацистской идеологии, или как Устав Организации объединённых наций, провозгласивший суверенное равенство государств, становятся неотъемлемой части историко-культурного наследия всего человечества", - подчеркнул Нарышкин.
Всероссийская правовая премия имени Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России по инициативе владимирского отделения этой организации в память о выдающемся государственном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии Михаиле Сперанском. Премия является признанием особых заслуг лауреатов в развитии российского законодательства. Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается отдельным учёным-правоведам или коллективам соискателей.
Лауреатами премии Сперанского в разные годы становились занимавший пост председателя Счетной палаты РФ Сергей Степашин, бывший спикер Московской городской думы Владимир Платонов, занимавший в то время пост премьер-министра России Дмитрий Медведев и другие известные политики и юристы.
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