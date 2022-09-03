https://ria.ru/20220903/gostinitsa-1814269343.html
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу - РИА Новости, 03.09.2022
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу
Волонтеры в Мурманской области в рамках фестиваля по восстановлению исторической среды "Том Сойер Фест" восстанавливают здание старой гостиницы "Русалочка" в... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:01
2022-09-03T20:01
2022-09-03T20:03
мурманская область
общество
мурманск
россия
волонтеры
андрей чибис
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МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости. Волонтеры в Мурманской области в рамках фестиваля по восстановлению исторической среды "Том Сойер Фест" восстанавливают здание старой гостиницы "Русалочка" в поселке Мурмаши, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу."Том Сойер Фест" – фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Участники фестиваля приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновленными. Мурманская область – самый северный регион, где проводится фестиваль.В субботу площадки фестиваля посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, он побывал на площадке, где добровольцы восстанавливают старую гостиницу, где работы начались в прошлом году. Объект объединил людей всех возрастов из разных регионов.Фестиваль проходит уже второй раз и продлится до 10 сентября. Официальным партнером стал Единый волонтерский центр Мурманской области. Как и в прошлом году, усилия волонтеров направлены на гостиницу в Мурмашах "Русалочка". Для мурмашинцев она является символом поселка и дорога сердцам северян."Сейчас в задачу волонтеров входит подготовка здания к зиме. Работы ведутся под чутким руководством реставраторов и в том числе специалистов Эрмитажа. Для помощи в восстановлении объекта мы постарались привлечь добровольцев, у которых есть опыт участия в фестивале из других регионов, навыки работы с древесиной", – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Мурманск приехали волонтеры со всей России – 25 человек из Саратова, Рязани, Архангельска, Казани, Самары, Томска, Иркутска и Вологды. Также в работах принимают участие волонтеры из Мурманска и жители Мурмашей.По словам главы Кольского района Александра Лихолата, необходимо привести объект в первозданный вид. "Для этого по старым фото мы рассчитываем восстановить все до мелочей. Так, например, уже даже высажены деревья сирени, которые когда-то тут цвели. Несложный объект – фонтан. Коммуникации есть, будем восстанавливать и его. Спасибо жителям поселка, других городов, которые откликнулись и теперь помогают вернуть "Русалочке" изначальный облик", – отметил Лихолат.Параллельно с основной программой, рядом, в санатории "Лапландия", проходит культурная часть фестиваля – лекции и мастер-классы. Гости смогут попробовать роспись на спилах, бейсболках и шоперах, лоскутное шитье, а также примут участие в создании арт-объектов или смогут отправить открытки с иллюстрациями художницы Варвары Ледневой.В дни фестиваля, с 3 по 10 сентября, принять участие в работах по сохранению "Русалочки" могут все желающие от 18 лет, дети от 14 — с родителями: они будут выполнять несложные и безопасные технические работы.
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общество, мурманск, россия, волонтеры, андрей чибис
Мурманская область, Общество, Мурманск, Россия, Волонтеры, Андрей Чибис
20:01 03.09.2022 (обновлено: 20:03 03.09.2022)
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу "Русалочка"
МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости.
Волонтеры в Мурманской области в рамках фестиваля по восстановлению исторической среды "Том Сойер Фест" восстанавливают здание старой гостиницы "Русалочка" в поселке Мурмаши, сообщила
пресс-служба правительства региона в субботу.
"Том Сойер Фест" – фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Участники фестиваля приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновленными. Мурманская область
– самый северный регион, где проводится фестиваль.
В субботу площадки фестиваля посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, он побывал на площадке, где добровольцы восстанавливают старую гостиницу, где работы начались в прошлом году. Объект объединил людей всех возрастов из разных регионов.
"Еще в 2019 году, когда я встречался с жителями Мурмашей, одним из вопросов, которые волновали граждан, была гостиница "Русалочка". Сегодня, благодаря привлечению внимания и активности волонтеров, эта красота приобрела надежду на восстановление", – отметил губернатор и поблагодарил активистов и Единый волонтерский центр Мурманской области за внимание к наследию северян и усилия по его сохранению.
Фестиваль проходит уже второй раз и продлится до 10 сентября. Официальным партнером стал Единый волонтерский центр Мурманской области. Как и в прошлом году, усилия волонтеров направлены на гостиницу в Мурмашах "Русалочка". Для мурмашинцев она является символом поселка и дорога сердцам северян.
"Сейчас в задачу волонтеров входит подготовка здания к зиме. Работы ведутся под чутким руководством реставраторов и в том числе специалистов Эрмитажа. Для помощи в восстановлении объекта мы постарались привлечь добровольцев, у которых есть опыт участия в фестивале из других регионов, навыки работы с древесиной", – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.
В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Мурманск
приехали волонтеры со всей России
– 25 человек из Саратова
, Рязани
, Архангельска
, Казани
, Самары
, Томска
, Иркутска
и Вологды
. Также в работах принимают участие волонтеры из Мурманска и жители Мурмашей.
По словам главы Кольского района
Александра Лихолата, необходимо привести объект в первозданный вид. "Для этого по старым фото мы рассчитываем восстановить все до мелочей. Так, например, уже даже высажены деревья сирени, которые когда-то тут цвели. Несложный объект – фонтан. Коммуникации есть, будем восстанавливать и его. Спасибо жителям поселка, других городов, которые откликнулись и теперь помогают вернуть "Русалочке" изначальный облик", – отметил Лихолат.
Параллельно с основной программой, рядом, в санатории "Лапландия", проходит культурная часть фестиваля – лекции и мастер-классы. Гости смогут попробовать роспись на спилах, бейсболках и шоперах, лоскутное шитье, а также примут участие в создании арт-объектов или смогут отправить открытки с иллюстрациями художницы Варвары Ледневой.
В дни фестиваля, с 3 по 10 сентября, принять участие в работах по сохранению "Русалочки" могут все желающие от 18 лет, дети от 14 — с родителями: они будут выполнять несложные и безопасные технические работы.