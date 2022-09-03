15:50 03.09.2022 (обновлено: 16:58 03.09.2022)
США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны
Минобороны: США переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из института инфекционных заболеваний армии США
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из института инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге.