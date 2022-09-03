https://ria.ru/20220903/biooruzhie-1814233714.html

США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны

США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022

США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны

Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:50

2022-09-03T15:50

2022-09-03T16:58

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии.Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге.Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран-партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.

https://ria.ru/20220903/vaktsiny-1814232934.html

украина

восточная европа

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, восточная европа, министерство обороны сша, сша, в мире