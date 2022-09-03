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США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
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США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны
США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны
Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:50
2022-09-03T16:58
украина
восточная европа
министерство обороны сша
сша
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии.Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге.Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран-партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.
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украина, восточная европа, министерство обороны сша, сша, в мире
Украина, Восточная Европа, Министерство обороны США, США, В мире
15:50 03.09.2022 (обновлено: 16:58 03.09.2022)
 
США перенесут биолаборатории с Украины в другие страны, заявило Минобороны

Минобороны: США переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из института инфекционных заболеваний армии США
Микробиолог из института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из института инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии.
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : Минобороны РФ
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге.
Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран-партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
15:42
США проводили на Украине опасные испытания вакцин, заявили в Минобороны
 
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