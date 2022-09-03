https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html

Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны

Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022

Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны

Беспилотники "Байрактар", которые Украина попросила оснастить устройством для распыления химических веществ, представляют угрозу для России, заявил начальник... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:40

2022-09-03T15:40

2022-09-03T16:37

россия

украина

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Беспилотники "Байрактар", которые Украина попросила оснастить устройством для распыления химических веществ, представляют угрозу для России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал сообщил, что в США активно разрабатываются и патентуются технические средства доставки биологического оружия на основе беспилотников. Речь идет, в частности, об использовании зараженных насекомых. Учитывая это, в Министерстве обороны крайне обеспокоены заинтересованностью Киева в поставках таких дронов.Кириллов уточнил, что "Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров. В случае если их снабдят устройством для распыления химикатов, беспилотники создадут реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.В 2018-2020 годах Киев импортировал турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года на Украине начали уже собственное производство данного беспилотника по соглашению с Анкарой. Детали при этом озвучены не были.В прошлом месяце посол Украины в Турции заявил, что компания Bayraktar построит в его стране завод по производству одноименных беспилотников. По его словам, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию.

https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html

россия

украина

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)