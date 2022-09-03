https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html
Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны
Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны
Беспилотники "Байрактар", которые Украина попросила оснастить устройством для распыления химических веществ, представляют угрозу для России, заявил начальник... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:40
2022-09-03T15:40
2022-09-03T16:37
россия
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Беспилотники "Байрактар", которые Украина попросила оснастить устройством для распыления химических веществ, представляют угрозу для России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Генерал сообщил, что в США активно разрабатываются и патентуются технические средства доставки биологического оружия на основе беспилотников. Речь идет, в частности, об использовании зараженных насекомых. Учитывая это, в Министерстве обороны крайне обеспокоены заинтересованностью Киева в поставках таких дронов.Кириллов уточнил, что "Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров. В случае если их снабдят устройством для распыления химикатов, беспилотники создадут реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.В 2018-2020 годах Киев импортировал турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года на Украине начали уже собственное производство данного беспилотника по соглашению с Анкарой. Детали при этом озвучены не были.В прошлом месяце посол Украины в Турции заявил, что компания Bayraktar построит в его стране завод по производству одноименных беспилотников. По его словам, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию.
https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Украина, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:40 03.09.2022 (обновлено: 16:37 03.09.2022)
Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны
Минобороны: запрошенные Киевом "Байрактары" с устройством распыления угрожают России
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Беспилотники "Байрактар", которые Украина попросила оснастить устройством для распыления химических веществ, представляют угрозу для России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", — уточнил он.
Генерал сообщил, что в США активно разрабатываются и патентуются технические средства доставки биологического оружия на основе беспилотников. Речь идет, в частности, об использовании зараженных насекомых. Учитывая это, в Министерстве обороны крайне обеспокоены заинтересованностью Киева
в поставках таких дронов.
Кириллов уточнил, что "Байрактары" обладают дальностью полета до 300 километров. В случае если их снабдят устройством для распыления химикатов, беспилотники создадут реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России
.
В 2018-2020 годах Киев импортировал турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года на Украине начали уже собственное производство данного беспилотника по соглашению с Анкарой. Детали при этом озвучены не были.
В прошлом месяце посол Украины в Турции заявил, что компания Bayraktar построит в его стране завод по производству одноименных беспилотников. По его словам, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию.