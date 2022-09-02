https://ria.ru/20220902/turisty-1814056311.html

Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето

Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето - РИА Новости, 02.09.2022

Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето

Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:50

2022-09-02T15:50

2022-09-02T15:50

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новости - туризм

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк "Патриот" в Кубинке и Клин, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма."За июнь-август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона", – приводят в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что культурная программа в Подмосковье становится с каждым годом более разнообразной и насыщенной.Кузнецов добавил, что поездкам в Подмосковье способствует и программа туристического кэшбека, стимулирующая турпоток.

https://ria.ru/20220728/otpusk-1805540425.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм