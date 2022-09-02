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Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето - РИА Новости, 02.09.2022
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Новости Подмосковья
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Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето
Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето - РИА Новости, 02.09.2022
Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето
Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:50
2022-09-02T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк "Патриот" в Кубинке и Клин, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма."За июнь-август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона", – приводят в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что культурная программа в Подмосковье становится с каждым годом более разнообразной и насыщенной.Кузнецов добавил, что поездкам в Подмосковье способствует и программа туристического кэшбека, стимулирующая турпоток.
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московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
15:50 02.09.2022
 

Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПешеходная улица в городе Коломна
Пешеходная улица в городе Коломна - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пешеходная улица в городе Коломна
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк "Патриот" в Кубинке и Клин, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
"За июнь-август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона", – приводят в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что культурная программа в Подмосковье становится с каждым годом более разнообразной и насыщенной.
"В том числе благодаря этому мы видим возрастающий интерес и у жителей столицы, все более активно посещающих музеи и усадьбы Московской области и выбирающих подмосковные отели для своего отдыха. Загрузка загородных отелей региона за июнь-август составила 95%", - передают в пресс-службе слова регионального министра.
Кузнецов добавил, что поездкам в Подмосковье способствует и программа туристического кэшбека, стимулирующая турпоток.
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