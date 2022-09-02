Подмосковье посетили более 7,5 миллионов туристов за лето
Пешеходная улица в городе Коломна
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свыше 7,5 миллионов туристов посетили Московскую область период с июня по август 2022 года, самыми посещаемыми за лето стали Коломна, Сергиев Посад, парк "Патриот" в Кубинке и Клин, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
"За июнь-август 2022 года в Подмосковье побывали 7,6 млн путешественников. Это на 3,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года Подмосковье посетили 15,6 млн человек. Все лето наблюдался большой ажиотаж на заселение в гостиницы и отели региона", – приводят в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что культурная программа в Подмосковье становится с каждым годом более разнообразной и насыщенной.
"В том числе благодаря этому мы видим возрастающий интерес и у жителей столицы, все более активно посещающих музеи и усадьбы Московской области и выбирающих подмосковные отели для своего отдыха. Загрузка загородных отелей региона за июнь-август составила 95%", - передают в пресс-службе слова регионального министра.
Кузнецов добавил, что поездкам в Подмосковье способствует и программа туристического кэшбека, стимулирующая турпоток.