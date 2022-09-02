https://ria.ru/20220902/stalingrad-1814085800.html

Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград

Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград - РИА Новости, 02.09.2022

Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград

Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы - на сайте ведомства можно посмотреть, как город выглядел 80 лет назад и ознакомиться с... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:06

2022-09-02T17:06

2022-09-02T17:06

германия

ссср

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784364530_0:173:3033:1879_1920x0_80_0_0_02ba9f25beec5f819eb523b83bc49c62.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы - на сайте ведомства можно посмотреть, как город выглядел 80 лет назад и ознакомиться с подвигами войск НКВД в ходе сражения, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Акция приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. На официальном сайте ведомства открыт тематический раздел, в котором, в частности, размещены статьи и архивные документы. Кроме того, опубликован цикл фотографий, который переносит зрителя в осень 1942 года, когда за город шли ожесточенные бои, в которых принимали участие войска НКВД. Проведя ползунком по фотографии, можно сравнить, как сейчас выглядят места сражений прошлых лет."На иллюстрациях изображены современные объекты города и показано, как они выглядели 80 лет назад. Город был фактически разрушен. Защитники Сталинграда ценой жизни сражались за каждый метр земли. Теперь имена героев носят многие улицы города. О подвигах отважных солдат и офицеров также рассказывают информационные ресурсы Росгвардии", - рассказали в пресс-службе.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией. Как отмечают в Росгвардии, на разных этапах Сталинградской битвы в ней приняли участие части и соединения войск НКВД СССР. Большой вклад в победу внесла, в частности, 10 стрелковая дивизия войск НКВД.

https://ria.ru/20220717/podderzhka-1803011182.html

германия

ссср

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, ссср, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоград