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Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград - РИА Новости, 02.09.2022
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Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград
Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград - РИА Новости, 02.09.2022
Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград
Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы - на сайте ведомства можно посмотреть, как город выглядел 80 лет назад и ознакомиться с... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:06
2022-09-02T17:06
германия
ссср
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы - на сайте ведомства можно посмотреть, как город выглядел 80 лет назад и ознакомиться с подвигами войск НКВД в ходе сражения, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Акция приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. На официальном сайте ведомства открыт тематический раздел, в котором, в частности, размещены статьи и архивные документы. Кроме того, опубликован цикл фотографий, который переносит зрителя в осень 1942 года, когда за город шли ожесточенные бои, в которых принимали участие войска НКВД. Проведя ползунком по фотографии, можно сравнить, как сейчас выглядят места сражений прошлых лет."На иллюстрациях изображены современные объекты города и показано, как они выглядели 80 лет назад. Город был фактически разрушен. Защитники Сталинграда ценой жизни сражались за каждый метр земли. Теперь имена героев носят многие улицы города. О подвигах отважных солдат и офицеров также рассказывают информационные ресурсы Росгвардии", - рассказали в пресс-службе.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией. Как отмечают в Росгвардии, на разных этапах Сталинградской битвы в ней приняли участие части и соединения войск НКВД СССР. Большой вклад в победу внесла, в частности, 10 стрелковая дивизия войск НКВД.
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германия, ссср, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоград
Германия, СССР, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Волгоград
17:06 02.09.2022
 
Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам боев за Сталинград

Росгвардия открыла на своем сайте виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росгвардия открыла виртуальную экскурсию по местам Сталинградской битвы - на сайте ведомства можно посмотреть, как город выглядел 80 лет назад и ознакомиться с подвигами войск НКВД в ходе сражения, сообщает пресс-служба федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Акция приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. На официальном сайте ведомства открыт тематический раздел, в котором, в частности, размещены статьи и архивные документы. Кроме того, опубликован цикл фотографий, который переносит зрителя в осень 1942 года, когда за город шли ожесточенные бои, в которых принимали участие войска НКВД. Проведя ползунком по фотографии, можно сравнить, как сейчас выглядят места сражений прошлых лет.
"На иллюстрациях изображены современные объекты города и показано, как они выглядели 80 лет назад. Город был фактически разрушен. Защитники Сталинграда ценой жизни сражались за каждый метр земли. Теперь имена героев носят многие улицы города. О подвигах отважных солдат и офицеров также рассказывают информационные ресурсы Росгвардии", - рассказали в пресс-службе.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией. Как отмечают в Росгвардии, на разных этапах Сталинградской битвы в ней приняли участие части и соединения войск НКВД СССР. Большой вклад в победу внесла, в частности, 10 стрелковая дивизия войск НКВД.
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