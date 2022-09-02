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ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/kakhovka-1814074056.html
ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:40
2022-09-02T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
новая каховка
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев."Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом", — рассказал он. На месте работают пожарные бригады. В городе есть свежие воронки от новых прилетов ракет."Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", — сказал Агаев.ВСУ уже обстреливали город утром и разрушили причальные сооружения водного элеватора. Как сообщили местные власти, там хранилось большое количество зерна, но его невозможно было вывезти из-за повреждений здания и пожара. Также под постоянным огнем находились логистические пути.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
украина
новая каховка
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в мире, херсонская область , украина, новая каховка, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:40 02.09.2022 (обновлено: 17:11 02.09.2022)
 
ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке

Власти Новой Каховки сообщили об ударе украинской артиллерии по жилому сектору города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.
"Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом", — рассказал он.
На месте работают пожарные бригады. В городе есть свежие воронки от новых прилетов ракет.
"Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", — сказал Агаев.
ВСУ уже обстреливали город утром и разрушили причальные сооружения водного элеватора. Как сообщили местные власти, там хранилось большое количество зерна, но его невозможно было вывезти из-за повреждений здания и пожара. Также под постоянным огнем находились логистические пути.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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Вчера, 10:51Специальная военная операция на Украине
ВСУ ударили по жилому дому в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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