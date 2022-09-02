https://ria.ru/20220902/kakhovka-1814074056.html

ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке

ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:40

2022-09-02T16:40

2022-09-02T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

новая каховка

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев."Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом", — рассказал он. На месте работают пожарные бригады. В городе есть свежие воронки от новых прилетов ракет."Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", — сказал Агаев.ВСУ уже обстреливали город утром и разрушили причальные сооружения водного элеватора. Как сообщили местные власти, там хранилось большое количество зерна, но его невозможно было вывезти из-за повреждений здания и пожара. Также под постоянным огнем находились логистические пути.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/kherson-1813931700.html

херсонская область

украина

новая каховка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, новая каховка, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр