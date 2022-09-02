16:40 02.09.2022 (обновлено: 17:11 02.09.2022)
ВСУ обстреляли жилой сектор в Новой Каховке
Власти Новой Каховки сообщили об ударе украинской артиллерии по жилому сектору города
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты попали в жилой сектор, сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.
"Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом", — рассказал он.
На месте работают пожарные бригады. В городе есть свежие воронки от новых прилетов ракет.
"Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", — сказал Агаев.
ВСУ уже обстреливали город утром и разрушили причальные сооружения водного элеватора. Как сообщили местные власти, там хранилось большое количество зерна, но его невозможно было вывезти из-за повреждений здания и пожара. Также под постоянным огнем находились логистические пути.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.