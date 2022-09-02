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Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2022
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Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры
Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2022
Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры
Минцифры РФ перераспределит средства, выделенные на приобретение гаджетов для чиновников, так как госслужащие не испытывают нехватки мобильных устройств, а... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:40
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технологии
"аврора"
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минцифры РФ перераспределит средства, выделенные на приобретение гаджетов для чиновников, так как госслужащие не испытывают нехватки мобильных устройств, а предназначенные для этого деньги направят на развитие вычислительной инфраструктуры для госсистем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры."Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры. Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем - одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что перераспределение бюджетных средств - стандартная процедура в рамках бюджетного процесса. "Корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления&nbsp; финансирования", - пояснили там."Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", - добавили в Минцифры.Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Минцифры предложило в 2022 году снизить на 7,1 миллиарда рублей бюджетные траты на мобильные устройства с отечественной операционной системой, предназначенные для чиновников.Перевод чиновников на мобильные устройства на ОС "Аврора" по поручению президента планировалось начать еще в 2019 году, проект оценивался в более чем 160 миллиардов рублей за четыре года.
https://ria.ru/20220902/prilozhenie-1814021378.html
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технологии, "аврора"
Технологии, "Аврора"
15:40 02.09.2022
 
Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры

Минцифры потратит деньги на гаджеты для чиновников на развитие инфраструктуры госсистем

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минцифры РФ перераспределит средства, выделенные на приобретение гаджетов для чиновников, так как госслужащие не испытывают нехватки мобильных устройств, а предназначенные для этого деньги направят на развитие вычислительной инфраструктуры для госсистем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"Деньги на гаджеты для чиновников пойдут на развитие инфраструктуры. Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем - одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что перераспределение бюджетных средств - стандартная процедура в рамках бюджетного процесса. "Корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления  финансирования", - пояснили там.
"Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи", - добавили в Минцифры.
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Минцифры предложило в 2022 году снизить на 7,1 миллиарда рублей бюджетные траты на мобильные устройства с отечественной операционной системой, предназначенные для чиновников.
Перевод чиновников на мобильные устройства на ОС "Аврора" по поручению президента планировалось начать еще в 2019 году, проект оценивался в более чем 160 миллиардов рублей за четыре года.
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