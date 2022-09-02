https://ria.ru/20220902/ekologiya-1813918256.html

Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении

Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении - РИА Новости, 02.09.2022

Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении

Экология - главная тема для сегодняшней молодежи, в том числе и в сфере волонтерства, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:00

2022-09-02T10:00

2022-09-02T10:01

общество

петропавловск-камчатский

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

экология

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экология - главная тема для сегодняшней молодежи, в том числе и в сфере волонтерства, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Если говорить в целом про экологию, то, конечно же, сегодня это тренд... На волне этого тренда, конечно же, находятся молодые люди, и это, безусловно, одна из самых сегодня востребованных тем и в теме волонтёрского движения", - сказала Разуваева на марафоне "Знание. Экология", который проходит в Петропавловске-Камчатском.Разуваева отметила, что экологическая тема занимает важное место в ключевых проектах Росмолодежи."У нас в тройке самых востребованных направлений среди школьников всегда является экология", — заявила Разуваева, говоря о проекте "Большая перемена".Она добавила, что такая же ситуация происходит в студенческом проекте "Твой ход".

https://ria.ru/20220517/razuvaeva-1788854467.html

петропавловск-камчатский

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общество, петропавловск-камчатский, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, экология