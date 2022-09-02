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Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении - РИА Новости, 02.09.2022
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Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении
Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении - РИА Новости, 02.09.2022
Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении
Экология - главная тема для сегодняшней молодежи, в том числе и в сфере волонтерства, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:00
2022-09-02T10:01
общество
петропавловск-камчатский
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
экология
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экология - главная тема для сегодняшней молодежи, в том числе и в сфере волонтерства, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Если говорить в целом про экологию, то, конечно же, сегодня это тренд... На волне этого тренда, конечно же, находятся молодые люди, и это, безусловно, одна из самых сегодня востребованных тем и в теме волонтёрского движения", - сказала Разуваева на марафоне "Знание. Экология", который проходит в Петропавловске-Камчатском.Разуваева отметила, что экологическая тема занимает важное место в ключевых проектах Росмолодежи."У нас в тройке самых востребованных направлений среди школьников всегда является экология", — заявила Разуваева, говоря о проекте "Большая перемена".Она добавила, что такая же ситуация происходит в студенческом проекте "Твой ход".
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общество, петропавловск-камчатский, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, экология
Общество, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Экология
10:00 02.09.2022 (обновлено: 10:01 02.09.2022)
 
Разуваева назвала экологию трендом среди молодежи и в волонтерском движении

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева назвала экологию главной темой для молодых россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРуководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии "Зеленая" суббота: день экологии"
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии Зеленая суббота: день экологии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии "Зеленая" суббота: день экологии". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экология - главная тема для сегодняшней молодежи, в том числе и в сфере волонтерства, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Если говорить в целом про экологию, то, конечно же, сегодня это тренд... На волне этого тренда, конечно же, находятся молодые люди, и это, безусловно, одна из самых сегодня востребованных тем и в теме волонтёрского движения", - сказала Разуваева на марафоне "Знание. Экология", который проходит в Петропавловске-Камчатском.
Разуваева отметила, что экологическая тема занимает важное место в ключевых проектах Росмолодежи.
"У нас в тройке самых востребованных направлений среди школьников всегда является экология", — заявила Разуваева, говоря о проекте "Большая перемена".
Она добавила, что такая же ситуация происходит в студенческом проекте "Твой ход".
О микрогрантах, образовании и новом портале для молодых. Полное интервью главы Росмолодежи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Ксения Разуваева: волонтерство объединит людей ради общего будущего
 
ОбществоПетропавловск-КамчатскийФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения РазуваеваЭкология
 
 
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