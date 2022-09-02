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Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний - РИА Новости, 02.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html
Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний
Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний - РИА Новости, 02.09.2022
Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний
Некоторые варианты коронавируса в ряде случаев могут ухудшать течение онкологического заболевания, это касается пациентов после операции или тех, кто проходит... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:02
2022-09-02T19:02
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Некоторые варианты коронавируса в ряде случаев могут ухудшать течение онкологического заболевания, это касается пациентов после операции или тех, кто проходит химиотерапию, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.Каприн объяснил, что ситуация с влиянием коронавируса на течение лечения онкологического больного довольно сложная, особенно если говорить про оперированных пациентов."Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", - сказал Каприн журналистам после торжественной церемонии по случаю 60-летия МРНЦ им. А.Ф. Цыба.
https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
19:02 02.09.2022
 
Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний

Онколог Каприн: некоторые варианты COVID-19 способны ухудшать течение онкологии

© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Роспотребнадзор
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса. Архивное фото
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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Некоторые варианты коронавируса в ряде случаев могут ухудшать течение онкологического заболевания, это касается пациентов после операции или тех, кто проходит химиотерапию, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
Каприн объяснил, что ситуация с влиянием коронавируса на течение лечения онкологического больного довольно сложная, особенно если говорить про оперированных пациентов.
"Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", - сказал Каприн журналистам после торжественной церемонии по случаю 60-летия МРНЦ им. А.Ф. Цыба.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 15:27Распространение коронавируса
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