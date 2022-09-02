https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html

Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний

Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний - РИА Новости, 02.09.2022

Эксперт рассказал о влиянии COVID-19 на течение онкологических заболеваний

Некоторые варианты коронавируса в ряде случаев могут ухудшать течение онкологического заболевания, это касается пациентов после операции или тех, кто проходит... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:02

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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ОБНИНСК, 2 сен - РИА Новости. Некоторые варианты коронавируса в ряде случаев могут ухудшать течение онкологического заболевания, это касается пациентов после операции или тех, кто проходит химиотерапию, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.Каприн объяснил, что ситуация с влиянием коронавируса на течение лечения онкологического больного довольно сложная, особенно если говорить про оперированных пациентов."Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", - сказал Каприн журналистам после торжественной церемонии по случаю 60-летия МРНЦ им. А.Ф. Цыба.

https://ria.ru/20220902/covid-19-1814046372.html

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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество