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В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов на транспорте

В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов на транспорте - РИА Новости, 01.09.2022

В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов на транспорте

Запрет посещать леса Краснодарского края на транспорте продлили до 21 сентября в связи с угрозой природных пожаров из-за высокой температуры и отсутствия... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:03

2022-09-01T20:03

2022-09-01T20:03

туризм

природные пожары в россии

туризм

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 1 сен – РИА Новости. Запрет посещать леса Краснодарского края на транспорте продлили до 21 сентября в связи с угрозой природных пожаров из-за высокой температуры и отсутствия осадков, говорится в приказе министерства природных ресурсов региона на сайте администрации."В связи с наступлением неблагоприятных климатических условий (четвертый - пятый класс пожарной опасности по условиям погоды, высокая температура воздуха, отсутствие осадков, порывистый ветер), в целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных c лесными пожарами: ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - отмечается в тексте приказа.Первый приказ об ограничении въезда на машине в леса Кубани вступил в силу с 11 августа.В документе отмечено, что исключения вводятся для оперативных служб, пожарных и аварийно-спасательных формирований, которым разрешены противопожарные мероприятия на специализированной технике.По лесам региона разрешено передвигаться пешком, но запрещено использовать открытый огонь, примусы, мангалы и жаровни. Для контроля соблюдения ограничений минприроды привлекает беспилотники, перекрывает лесные дороги шлагбаумами и организует при въезде в лес пункты контроля.

https://ria.ru/20220826/pozhar-1812442470.html

https://ria.ru/20220822/les-1811259060.html

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природные пожары в россии, туризм, новости - туризм