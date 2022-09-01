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Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС
Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по его данным уже 40 из 60 членов диверсионной группы, десантировавшейся утром у... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:36
2022-09-01T10:36
2022-09-01T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по его данным уже 40 из 60 членов диверсионной группы, десантировавшейся утром у Запорожской АЭС, уже уничтожены."40 из 60 боевиков Зеленского, десантировавшихся утром у ЗАЭС, уже отправлены экспрессом к Бандере и Шухевичу", - сказал Рогов эфире радио "КП".Он добавил, что по десанту ведется плотный артиллерийский огонь, и он вынужден "закапываться в землю".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область
Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС
Рогов заявил об уничтожении сорока из шестидесяти боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС