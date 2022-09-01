https://ria.ru/20220901/zaes-1813646283.html

Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС

Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Рогов заявил об уничтожении сорока боевиков, десантировавшихся утром у ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по его данным уже 40 из 60 членов диверсионной группы, десантировавшейся утром у... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:36

2022-09-01T10:36

2022-09-01T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по его данным уже 40 из 60 членов диверсионной группы, десантировавшейся утром у Запорожской АЭС, уже уничтожены."40 из 60 боевиков Зеленского, десантировавшихся утром у ЗАЭС, уже отправлены экспрессом к Бандере и Шухевичу", - сказал Рогов эфире радио "КП".Он добавил, что по десанту ведется плотный артиллерийский огонь, и он вынужден "закапываться в землю".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область