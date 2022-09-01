https://ria.ru/20220901/zaderzhanie-1813694513.html

Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали

Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали - РИА Новости, 01.09.2022

Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали

Следствие установило и задержало подозреваемого в поджоге здания администрации Орловской области, им оказался местный житель, находившийся в федеральном розыске РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:53

2022-09-01T12:53

2022-09-01T13:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

орловская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЯНСК, 1 сен – РИА Новости. Следствие установило и задержало подозреваемого в поджоге здания администрации Орловской области, им оказался местный житель, находившийся в федеральном розыске с 2019 года, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром 24 августа неизвестный бросил во входную дверь администрации Орловской области бутылку с зажигательной смесью. В результате охранник получил ожоги ног, следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Орловской области и УМВД России по Орловской области установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 48-летний житель Орловской области, находящийся с 2019 года в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия", - говорится в сообщенииПодозреваемый задержан в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области.

https://ria.ru/20220831/delo-1813405379.html

орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), орловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)