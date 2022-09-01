https://ria.ru/20220901/zaderzhanie-1813694513.html
Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали
Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали - РИА Новости, 01.09.2022
Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали
Следствие установило и задержало подозреваемого в поджоге здания администрации Орловской области, им оказался местный житель, находившийся в федеральном розыске РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:53
2022-09-01T12:53
2022-09-01T13:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БРЯНСК, 1 сен – РИА Новости. Следствие установило и задержало подозреваемого в поджоге здания администрации Орловской области, им оказался местный житель, находившийся в федеральном розыске с 2019 года, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром 24 августа неизвестный бросил во входную дверь администрации Орловской области бутылку с зажигательной смесью. В результате охранник получил ожоги ног, следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ России по Орловской области и УМВД России по Орловской области установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 48-летний житель Орловской области, находящийся с 2019 года в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия", - говорится в сообщенииПодозреваемый задержан в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области.
https://ria.ru/20220831/delo-1813405379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), орловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Орловская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:53 01.09.2022 (обновлено: 13:23 01.09.2022)
Подозреваемого в поджоге здания орловской администрации задержали
СК сообщил о задержании подозреваемого в поджоге здания орловской областной администрации