https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813595956.html

Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России

Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России - РИА Новости, 01.09.2022

Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России

Молодежь должна понимать путь, которым идет Россия - путь к сильному и процветающему государству, написала в своем блоге на сайте Совфеда к Дню знаний... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:47

2022-09-01T00:47

2022-09-01T00:47

общество

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молодежь должна понимать путь, которым идет Россия - путь к сильному и процветающему государству, написала в своем блоге на сайте Совфеда к Дню знаний председатель палаты Валентина Матвиенко.По словам сенатора, ей доводилось слышать и читать, что у современной России, в отличие от Советского Союза, нет четкого представления ни о том, в каком обществе мы сейчас живем, ни о том, куда и зачем идем. "Категорически не согласна с такой точкой зрения", - подчеркнула Матвиенко.В его основе – развитие с учетом нашей исторической и национальной идентичности, что особенно важно сейчас, когда в мире появилось столь много новых и опасных вызовов, отметила законодатель."Фактически он вступил в фазу цивилизационного кризиса. Человечество на распутье: одна дорога ведет к углублению кризиса и расколу, другая – к укреплению цивилизации, главная цель которой – человек, его развитие. Наша страна сделала свой выбор", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html

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общество, россия, валентина матвиенко