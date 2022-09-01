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Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России
Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России
Молодежь должна понимать путь, которым идет Россия - путь к сильному и процветающему государству, написала в своем блоге на сайте Совфеда к Дню знаний... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:47
2022-09-01T00:47
2022-09-01T00:47
общество
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молодежь должна понимать путь, которым идет Россия - путь к сильному и процветающему государству, написала в своем блоге на сайте Совфеда к Дню знаний председатель палаты Валентина Матвиенко.По словам сенатора, ей доводилось слышать и читать, что у современной России, в отличие от Советского Союза, нет четкого представления ни о том, в каком обществе мы сейчас живем, ни о том, куда и зачем идем. "Категорически не согласна с такой точкой зрения", - подчеркнула Матвиенко.В его основе – развитие с учетом нашей исторической и национальной идентичности, что особенно важно сейчас, когда в мире появилось столь много новых и опасных вызовов, отметила законодатель."Фактически он вступил в фазу цивилизационного кризиса. Человечество на распутье: одна дорога ведет к углублению кризиса и расколу, другая – к укреплению цивилизации, главная цель которой – человек, его развитие. Наша страна сделала свой выбор", - заключила сенатор.
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общество, россия, валентина матвиенко
Общество, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России
Матвиенко заявила, что подрастающему поколению нужно понимание исторического пути России
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Молодежь должна понимать путь, которым идет Россия - путь к сильному и процветающему государству, написала в своем блоге на сайте Совфеда к Дню знаний председатель палаты Валентина Матвиенко.
"В нынешней ситуации имеет большое значение убежденность, прежде всего подрастающего поколения, в том, что Россия выбрала единственно правильный путь к сильному, процветающему государству. Без этого у молодежи не будет ясных целей, рождающих созидательную энергию, мотивации для своего интеллектуального, профессионального роста, политической и общественной активности", - уверена спикер.
По словам сенатора, ей доводилось слышать и читать, что у современной России
, в отличие от Советского Союза, нет четкого представления ни о том, в каком обществе мы сейчас живем, ни о том, куда и зачем идем. "Категорически не согласна с такой точкой зрения", - подчеркнула Матвиенко.
"Повторю то, что говорила неоднократно: в Основном законе России сформулированы политические, экономические, социальные, культурные основы нашего общества, выдержавшие проверку временем. Убеждена, всероссийское голосование летом 2020 года, закрепившее назревшие изменения в Конституцию нашей страны, показало согласие общества относительно будущего России", - написала законодатель.
В его основе – развитие с учетом нашей исторической и национальной идентичности, что особенно важно сейчас, когда в мире появилось столь много новых и опасных вызовов, отметила законодатель.
"Фактически он вступил в фазу цивилизационного кризиса. Человечество на распутье: одна дорога ведет к углублению кризиса и расколу, другая – к укреплению цивилизации, главная цель которой – человек, его развитие. Наша страна сделала свой выбор", - заключила сенатор.