https://ria.ru/20220901/veter-1813618555.html

Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра

Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра - РИА Новости, 01.09.2022

Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:25

2022-09-01T08:25

2022-09-01T08:25

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра."По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы