Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/veter-1813618555.html
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:25
2022-09-01T08:25
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:229:2859:1837_1920x0_80_0_0_5d7dbb03c4b245a1c57d661bc90093a1.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра."По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_db7d71ef2d66375dd02be8d39a16a400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
08:25 01.09.2022
 
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра

Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Летний отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 08:17
Минувший август стал самым жарким за историю наблюдений, заявил Тишковец
 
МоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала