https://ria.ru/20220901/veter-1813618555.html
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:25
2022-09-01T08:25
2022-09-01T08:25
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра."По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москвичей призвали быть аккуратными на улице в четверг из-за ветра
Москвичам посоветовали быть аккуратными на улице в четверг из-за сильных порывов ветра