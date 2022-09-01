https://ria.ru/20220901/ukraina-1813764404.html

В Раде предложили полностью избавить Украину от "советского символизма"

В Раде предложили полностью избавить Украину от "советского символизма" - РИА Новости, 01.09.2022

В Раде предложили полностью избавить Украину от "советского символизма"

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что в парламенте зарегистрируют законопроект "О деколонизации... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:04

2022-09-01T16:04

2022-09-01T16:04

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что в парламенте зарегистрируют законопроект "О деколонизации гуманитарной сферы Украины", которым предполагается убрать с публичного пространства всё, что связано с "советским символизмом"."Цель законопроекта - установление унифицированных правил избавления Украины от имперского, постимперского, советского символизма, других символов российской имперской гегемонии в украинском публичном пространстве, культуре, образовании, архитектуре, средствах массовой информации (медиа), топонимике", - заявил Княжицкий в соцсетях. По его словам, законопроект предусматривает расширение ранее введенного запрета на трансляцию телевизионных и радиопрограмм РФ, также на российские интернет-платформы, гостиницы, общественный транспорт, заведения общепита и прочее. Будут закреплены критерии для идентификации российских субъектов в сфере медиа.Министр культуры Украины Александр Ткаченко 21 июля заявил, что правительство разрабатывает новый закон по запрету российских телеканалов и других средств информации. Служба безопасности Украины (СБУ) совестно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали совместное заявление 15 июля, в котором обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов.В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220828/odessa-1812709520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ссср, ситуация в днр и лнр