В Раде предложили полностью избавить Украину от "советского символизма"
Депутат Рады Княжицкий предложил убрать с Украины все связанное с "советским символизмом"
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что в парламенте зарегистрируют законопроект "О деколонизации гуманитарной сферы Украины", которым предполагается убрать с публичного пространства всё, что связано с "советским символизмом".
"Цель законопроекта - установление унифицированных правил избавления Украины от имперского, постимперского, советского символизма, других символов российской имперской гегемонии в украинском публичном пространстве, культуре, образовании, архитектуре, средствах массовой информации (медиа), топонимике", - заявил Княжицкий в соцсетях. По его словам, законопроект предусматривает расширение ранее введенного запрета на трансляцию телевизионных и радиопрограмм РФ, также на российские интернет-платформы, гостиницы, общественный транспорт, заведения общепита и прочее. Будут закреплены критерии для идентификации российских субъектов в сфере медиа.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко 21 июля заявил, что правительство разрабатывает новый закон по запрету российских телеканалов и других средств информации. Служба безопасности Украины (СБУ) совестно с другими украинскими силовыми ведомствами сделали совместное заявление 15 июля, в котором обнародовали список из ста попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов.
В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.