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Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022
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Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева
Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:34
2022-09-01T22:34
михаил горбачев
ссср
стокгольм (город)
москва
дом союзов
умер михаил горбачев
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ЦЮРИХ, 1 сен - РИА Новости. Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева."Книга соболезнований будет открыта для подписания 2 сентября в помещении посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция в Стокгольме по адресу Gjörwellsgatan 31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Книга соболезнований будет открыта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.
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михаил горбачев, ссср, стокгольм (город), москва, дом союзов, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, СССР, Стокгольм (город), Москва, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
22:34 01.09.2022
 
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева

Посольство России в Швеции 2 сентября откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Горбачев. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 1 сен - РИА Новости. Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева.
"Книга соболезнований будет открыта для подписания 2 сентября в помещении посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция в Стокгольме по адресу Gjörwellsgatan 31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Книга соболезнований будет открыта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
21:10
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября
 
Михаил ГорбачевСССРСтокгольм (город)МоскваДом союзовУмер Михаил Горбачев
 
 
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