https://ria.ru/20220901/soboleznovaniya-1813871241.html
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева
Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:34
2022-09-01T22:34
2022-09-01T22:34
михаил горбачев
ссср
стокгольм (город)
москва
дом союзов
умер михаил горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_0:131:3024:1833_1920x0_80_0_0_e6b21f3eab8a922e30c9aff67b3f7d5b.jpg
ЦЮРИХ, 1 сен - РИА Новости. Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева."Книга соболезнований будет открыта для подписания 2 сентября в помещении посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция в Стокгольме по адресу Gjörwellsgatan 31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Книга соболезнований будет открыта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html
ссср
стокгольм (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e9990f9d3a20825aa91c269cee6e479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, ссср, стокгольм (город), москва, дом союзов, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, СССР, Стокгольм (город), Москва, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева
Посольство России в Швеции 2 сентября откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева