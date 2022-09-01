https://ria.ru/20220901/soboleznovaniya-1813871241.html

Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева

Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022

Посольство в Швеции откроет книгу соболезнований из-за смерти Горбачева

Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:34

2022-09-01T22:34

2022-09-01T22:34

михаил горбачев

ссср

стокгольм (город)

москва

дом союзов

умер михаил горбачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799679352_0:131:3024:1833_1920x0_80_0_0_e6b21f3eab8a922e30c9aff67b3f7d5b.jpg

ЦЮРИХ, 1 сен - РИА Новости. Российское посольство в Швеции в пятницу откроет книгу соболезнований в связи с уходом из жизни первого президента СССР Михаила Горбачева."Книга соболезнований будет открыта для подписания 2 сентября в помещении посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция в Стокгольме по адресу Gjörwellsgatan 31", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Книга соболезнований будет открыта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html

ссср

стокгольм (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил горбачев, ссср, стокгольм (город), москва, дом союзов, умер михаил горбачев