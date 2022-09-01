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Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui - РИА Новости, 01.09.2022
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Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui - РИА Новости, 01.09.2022
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui
Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:12
2022-09-01T20:27
экономика
сахалин-2
ямал спг
арктик спг - 2
александр новак
россия
япония
сахалин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, в частности "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании "Мицуи" Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании в Российской Федерации... В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП "Сахалин-2", а также по проектам "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Новак выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, а также передал приглашение Мотоясу Нодзаки принять участие в Международном форуме "РЭН-2022", который состоится 12–14 октября в Москве.
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экономика, сахалин-2, ямал спг, арктик спг - 2, александр новак, россия, япония, сахалин, цены на нефть
Экономика, Сахалин-2, Ямал СПГ, Арктик СПГ - 2, Александр Новак, Россия, Япония, Сахалин, Цены на нефть
20:12 01.09.2022 (обновлено: 20:27 01.09.2022)
 
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui

Новак и исполнительный директор Mitsui обсудили "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, в частности "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", сообщает пресс-служба кабмина.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании "Мицуи" Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании в Российской Федерации... В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП "Сахалин-2", а также по проектам "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Новак выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, а также передал приглашение Мотоясу Нодзаки принять участие в Международном форуме "РЭН-2022", который состоится 12–14 октября в Москве.
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 19:19
Shell не будет участвовать в российском операторе "Сахалина-2"
 
ЭкономикаСахалин-2Ямал СПГАрктик СПГ - 2Александр НовакРоссияЯпонияСахалинЦены на нефть
 
 
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