https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813849543.html
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui - РИА Новости, 01.09.2022
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui
Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:12
2022-09-01T20:12
2022-09-01T20:27
экономика
сахалин-2
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арктик спг - 2
александр новак
россия
япония
сахалин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, в частности "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании "Мицуи" Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании в Российской Федерации... В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП "Сахалин-2", а также по проектам "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Новак выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, а также передал приглашение Мотоясу Нодзаки принять участие в Международном форуме "РЭН-2022", который состоится 12–14 октября в Москве.
https://ria.ru/20220901/shell-1813840527.html
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экономика, сахалин-2, ямал спг, арктик спг - 2, александр новак, россия, япония, сахалин, цены на нефть
Экономика, Сахалин-2, Ямал СПГ, Арктик СПГ - 2, Александр Новак, Россия, Япония, Сахалин, Цены на нефть
20:12 01.09.2022 (обновлено: 20:27 01.09.2022)
Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui
Новак и исполнительный директор Mitsui обсудили "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ"