https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813849543.html

Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui

Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui - РИА Новости, 01.09.2022

Новак обсудил проект "Сахалин-2" с исполнительным директором Mitsui

Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:12

2022-09-01T20:12

2022-09-01T20:27

экономика

сахалин-2

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александр новак

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сахалин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании Mitsui Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, в частности "Сахалин-2", "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании "Мицуи" Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании в Российской Федерации... В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП "Сахалин-2", а также по проектам "Арктик СПГ 2" и "Ямал СПГ", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Новак выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах, а также передал приглашение Мотоясу Нодзаки принять участие в Международном форуме "РЭН-2022", который состоится 12–14 октября в Москве.

https://ria.ru/20220901/shell-1813840527.html

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