14:25 01.09.2022 (обновлено: 14:32 01.09.2022)
Беглов пригласил школьников из Мариуполя посетить Петербург на каникулах
Беглов поздравил школьников из Мариуполя и пригласил их на каникулы в Петербург
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем знаний школьников и учителей города-побратима Мариуполя, а также пригласил школьников на осенние и зимние каникулы в Северную столицу, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Вы начинаете учебный год в обновленных школах и отремонтированных классах. Это подарок петербуржцев!", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
"В новом учебном году вы узнаете много нового о нашей общей истории. Прикоснетесь к великой русской литературе. Откроете для себя нашу большую страну с ее бескрайними просторами и безграничными возможностями", - сказал губернатор.
Он напомнил, что летом школьники из Мариуполя отдыхали в детском оздоровительном лагере "Дружных" в Петербурге.
"Ждем вас и ваших одноклассников на осенние и зимние каникулы! Северная столица России будет рада новой встрече. Петербург с вами вместе – сегодня и навсегда", - сказал Беглов.
Он также пригласил ребят после окончания школы поступать в петербургские вузы и колледжи.
Отмечается, что петербургских школьников с началом учебного года поздравил мэр Мариуполя Константин Иващенко. По его словам, полторы тысячи ребят, отдыхавших в лагере "Дружных", вернулись домой с новыми впечатлениями и теперь мечтают посетить Петербург в дни осенних и зимних каникул, побывать в музеях. Иващенко выразил уверенность, что в будущем жители Мариуполя смогут пригласить к себе петербургских ребят.
Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов, в том числе 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники - детская и взрослая, онкологический корпус, корпус детской хирургии, жилые дома. Также петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому.