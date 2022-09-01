https://ria.ru/20220901/peterburg-1813726219.html

Беглов пригласил школьников из Мариуполя посетить Петербург на каникулах

Беглов пригласил школьников из Мариуполя посетить Петербург на каникулах - РИА Новости, 01.09.2022

Беглов пригласил школьников из Мариуполя посетить Петербург на каникулах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем знаний школьников и учителей города-побратима Мариуполя, а также пригласил школьников на осенние и РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:25

2022-09-01T14:25

2022-09-01T14:32

общество

мариуполь

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем знаний школьников и учителей города-побратима Мариуполя, а также пригласил школьников на осенние и зимние каникулы в Северную столицу, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Вы начинаете учебный год в обновленных школах и отремонтированных классах. Это подарок петербуржцев!", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что Петербург отправил в Мариуполь учебники, методические пособия, книги для библиотек и другие подарки."В новом учебном году вы узнаете много нового о нашей общей истории. Прикоснетесь к великой русской литературе. Откроете для себя нашу большую страну с ее бескрайними просторами и безграничными возможностями", - сказал губернатор.Он напомнил, что летом школьники из Мариуполя отдыхали в детском оздоровительном лагере "Дружных" в Петербурге."Ждем вас и ваших одноклассников на осенние и зимние каникулы! Северная столица России будет рада новой встрече. Петербург с вами вместе – сегодня и навсегда", - сказал Беглов.Он также пригласил ребят после окончания школы поступать в петербургские вузы и колледжи.Отмечается, что петербургских школьников с началом учебного года поздравил мэр Мариуполя Константин Иващенко. По его словам, полторы тысячи ребят, отдыхавших в лагере "Дружных", вернулись домой с новыми впечатлениями и теперь мечтают посетить Петербург в дни осенних и зимних каникул, побывать в музеях. Иващенко выразил уверенность, что в будущем жители Мариуполя смогут пригласить к себе петербургских ребят.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов, в том числе 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники - детская и взрослая, онкологический корпус, корпус детской хирургии, жилые дома. Также петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому.

https://ria.ru/20220901/shkolniki-1813722551.html

https://ria.ru/20220831/mariupol-1813543886.html

https://ria.ru/20220831/student-1813540481.html

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общество, мариуполь, санкт-петербург, россия, александр беглов