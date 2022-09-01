Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники представили масштабное обновление - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/odnoklassniki-1813650774.html
Одноклассники представили масштабное обновление
Одноклассники представили масштабное обновление - РИА Новости, 01.09.2022
Одноклассники представили масштабное обновление
Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:51
2022-09-01T10:52
одноклассники
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813644356_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_5ff9c0f269ecfeaff5408add2d24b6d8.png
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть запускает крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию "Мои увлечения — это ОК", направленную на актуализацию имиджа соцсети.В обновленном позиционировании ОК сфокусировались на том, за чем пользователи чаще всего приходят на платформу — потребление контента и обсуждение его с единомышленниками.Специально к запуску кампании ОК представили новый ключевой раздел — "Увлечения", с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус. В основе работы раздела "Увлечения" — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. Весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и в самых нишевых категориях.К старту кампании, помимо пользовательского контента, ОК собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений. Федеральная кампания стартует 1 сентября.
https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813644356_0:0:647:485_1920x0_80_0_0_5a93c04e0e7e777ad23c91817fcb9454.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники, общество
Одноклассники, Общество
10:51 01.09.2022 (обновлено: 10:52 01.09.2022)
 

Одноклассники представили масштабное обновление

© Одноклассникиодноклассники увлечения
одноклассники увлечения
© Одноклассники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть запускает крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию "Мои увлечения — это ОК", направленную на актуализацию имиджа соцсети.
В обновленном позиционировании ОК сфокусировались на том, за чем пользователи чаще всего приходят на платформу — потребление контента и обсуждение его с единомышленниками.
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:56
Одноклассники запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Специально к запуску кампании ОК представили новый ключевой раздел — "Увлечения", с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус. В основе работы раздела "Увлечения" — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. Весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и в самых нишевых категориях.
К старту кампании, помимо пользовательского контента, ОК собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений. Федеральная кампания стартует 1 сентября.
 
ОдноклассникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала