https://ria.ru/20220901/odnoklassniki-1813650774.html
Одноклассники представили масштабное обновление
Одноклассники представили масштабное обновление - РИА Новости, 01.09.2022
Одноклассники представили масштабное обновление
Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:51
2022-09-01T10:51
2022-09-01T10:52
одноклассники
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть запускает крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию "Мои увлечения — это ОК", направленную на актуализацию имиджа соцсети.В обновленном позиционировании ОК сфокусировались на том, за чем пользователи чаще всего приходят на платформу — потребление контента и обсуждение его с единомышленниками.Специально к запуску кампании ОК представили новый ключевой раздел — "Увлечения", с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус. В основе работы раздела "Увлечения" — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. Весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и в самых нишевых категориях.К старту кампании, помимо пользовательского контента, ОК собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений. Федеральная кампания стартует 1 сентября.
https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одноклассники, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Одноклассники обновляют свое позиционирование и запускают новое направление развития, посвященное хобби и увлечениям пользователей. В поддержку этого соцсеть запускает крупнейшую за 16 лет федеральную рекламную кампанию "Мои увлечения — это ОК", направленную на актуализацию имиджа соцсети.
В обновленном позиционировании ОК сфокусировались на том, за чем пользователи чаще всего приходят на платформу — потребление контента и обсуждение его с единомышленниками.
Специально к запуску кампании ОК представили новый ключевой раздел — "Увлечения", с помощью которого пользователи соцсети смогут найти контент на любой вкус. В основе работы раздела "Увлечения" — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. Весь актуальный контент представлен на главной странице сервиса и доступен на всех платформах соцсети. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и в самых нишевых категориях.
К старту кампании, помимо пользовательского контента, ОК собрали на платформе материалы топ-блогеров рунета на тему различных хобби и увлечений. Федеральная кампания стартует 1 сентября.