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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети - РИА Новости, 01.09.2022
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети
Два ребенка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:51
2022-09-01T18:51
2022-09-01T18:51
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два ребенка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Фабрициуса ранены мальчики 2010 года рождения и 2011 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, украина
В мире, ЖКХ, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ двое детей получили ранения