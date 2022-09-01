https://ria.ru/20220901/obstrel-1813831550.html

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети - РИА Новости, 01.09.2022

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадали дети

Два ребенка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:51

2022-09-01T18:51

2022-09-01T18:51

в мире

жкх

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два ребенка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Фабрициуса ранены мальчики 2010 года рождения и 2011 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, украина