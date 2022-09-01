https://ria.ru/20220901/obstrel-1813785110.html
Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением
Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением - РИА Новости, 01.09.2022
Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением
Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий назвал военным преступлением ракетный обстрел со стороны украинских войск в селе Рубцы, в результате РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:48
2022-09-01T16:48
2022-09-01T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий назвал военным преступлением ракетный обстрел со стороны украинских войск в селе Рубцы, в результате которого погибли 13 спасателей.Ранее МЧС республики сообщило, что 13 сотрудников ведомства погибли и девять пострадали из-за ночного обстрела со стороны украинских войск в селе Рубцы."Это был ракетный удар по нашему подразделению. Однозначно, это был целенаправленный обстрел, военное преступление, за которое должны понести наказание. Все ракеты попали в здания, где жили люди", - приводятся слова Кострубицкого в Telegram-канале МЧС ДНР.По данным ведомства, из-за обстрела повреждения получили три здания, где располагалась группировка сил и средств ведомства. Все пострадавшие получают экстренную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:48 01.09.2022 (обновлено: 16:49 01.09.2022)
Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением
Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах, где погибли 13 спасателей, военным преступлением