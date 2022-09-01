https://ria.ru/20220901/obstrel-1813785110.html

Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением

Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением - РИА Новости, 01.09.2022

Глава МЧС ДНР назвал обстрел в Рубцах военным преступлением

Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий назвал военным преступлением ракетный обстрел со стороны украинских войск в селе Рубцы, в результате РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:48

2022-09-01T16:48

2022-09-01T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий назвал военным преступлением ракетный обстрел со стороны украинских войск в селе Рубцы, в результате которого погибли 13 спасателей.Ранее МЧС республики сообщило, что 13 сотрудников ведомства погибли и девять пострадали из-за ночного обстрела со стороны украинских войск в селе Рубцы."Это был ракетный удар по нашему подразделению. Однозначно, это был целенаправленный обстрел, военное преступление, за которое должны понести наказание. Все ракеты попали в здания, где жили люди", - приводятся слова Кострубицкого в Telegram-канале МЧС ДНР.По данным ведомства, из-за обстрела повреждения получили три здания, где располагалась группировка сил и средств ведомства. Все пострадавшие получают экстренную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)