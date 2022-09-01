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Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью
Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 01.09.2022
Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью
Обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с особенностями здоровья в школы, чтобы они обучались со... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:41
2022-09-01T18:34
общество
россия
владимир путин
образование - общество
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен – РИА Новости. Обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с особенностями здоровья в школы, чтобы они обучались со сверстниками, заявил президент России Владимир Путин."Эта инициатива целиком и полностью находится в строе того, что делает само государство. У нас целая программа существует… Так же, как с пожилыми людьми, мы, когда помогаем людям с ограниченными возможностями здоровья, мы сами становимся лучше, общество в целом становится более благородным, более жизнеспособным в этой связи", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном"."В этом году было создано, по-моему, 1600 мест во время детского отдыха для детей с ограничениями по здоровью. Мы, безусловно, будем развивать это. Будем развивать в целом создание инклюзивной среды. В школах этим будем заниматься, интегрировать детей с ограничениями по здоровью в школы для того, чтобы они могли со своими сверстниками проходить соответствующую программу обучения", - сказал президент и добавил, что это направление "чрезвычайно важно" и РФ занимается и будет это делать, а также "расширять эти возможности".
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общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
17:41 01.09.2022 (обновлено: 18:34 01.09.2022)
 
Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью

Путин: обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен – РИА Новости. Обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с особенностями здоровья в школы, чтобы они обучались со сверстниками, заявил президент России Владимир Путин.
"Эта инициатива целиком и полностью находится в строе того, что делает само государство. У нас целая программа существует… Так же, как с пожилыми людьми, мы, когда помогаем людям с ограниченными возможностями здоровья, мы сами становимся лучше, общество в целом становится более благородным, более жизнеспособным в этой связи", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном".
"Интегрировать обязательно нужно, это абсолютно то, чем нужно заниматься. Интегрировать людей с ограничениями по здоровью в обычную среду", - добавил Путин и отметил, что для этого необходимо создавать "технические возможности" - например, пандусы.
"В этом году было создано, по-моему, 1600 мест во время детского отдыха для детей с ограничениями по здоровью. Мы, безусловно, будем развивать это. Будем развивать в целом создание инклюзивной среды. В школах этим будем заниматься, интегрировать детей с ограничениями по здоровью в школы для того, чтобы они могли со своими сверстниками проходить соответствующую программу обучения", - сказал президент и добавил, что это направление "чрезвычайно важно" и РФ занимается и будет это делать, а также "расширять эти возможности".
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:17
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
 
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