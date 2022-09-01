https://ria.ru/20220901/obschestvo-1813806405.html

Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью

Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 01.09.2022

Путин призвал интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью

Обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с особенностями здоровья в школы, чтобы они обучались со... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:41

2022-09-01T17:41

2022-09-01T18:34

общество

россия

владимир путин

образование - общество

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен – РИА Новости. Обязательно нужно интегрировать в общество людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с особенностями здоровья в школы, чтобы они обучались со сверстниками, заявил президент России Владимир Путин."Эта инициатива целиком и полностью находится в строе того, что делает само государство. У нас целая программа существует… Так же, как с пожилыми людьми, мы, когда помогаем людям с ограниченными возможностями здоровья, мы сами становимся лучше, общество в целом становится более благородным, более жизнеспособным в этой связи", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном"."В этом году было создано, по-моему, 1600 мест во время детского отдыха для детей с ограничениями по здоровью. Мы, безусловно, будем развивать это. Будем развивать в целом создание инклюзивной среды. В школах этим будем заниматься, интегрировать детей с ограничениями по здоровью в школы для того, чтобы они могли со своими сверстниками проходить соответствующую программу обучения", - сказал президент и добавил, что это направление "чрезвычайно важно" и РФ занимается и будет это делать, а также "расширять эти возможности".

https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, образование - общество