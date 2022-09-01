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Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2022
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Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2022
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T01:23
2022-09-01T01:23
общество
образование
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал."Вас ждет насыщенный учебный год, который, уверен, откроет много нового. В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал", – добавил он.По его словам, очень важно, чтобы школьники нашли применение своему потенциалу, реализовав себя в интересном предмете, творчестве, спорте.По его словам, именно учителя формируют важнейшую основу для развития детей, наполняют школы своей энергией, теплом и самоотдачей.
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общество, образование, сергей кравцов
Общество, Образование, Сергей Кравцов
01:23 01.09.2022
 
Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал.
"Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Сегодня, в какой бы класс вы ни пошли, у вас начинается новый, ответственный этап, полный удивительных открытий, общения со сверстниками, с вашими учителями", – сказал Кравцов в видеопоздравлении, опубликованном на странице Минпросвещения во "ВКонтакте".
"Вас ждет насыщенный учебный год, который, уверен, откроет много нового. В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал", – добавил он.
По его словам, очень важно, чтобы школьники нашли применение своему потенциалу, реализовав себя в интересном предмете, творчестве, спорте.
"Хотел бы пожелать вам не бояться ставить перед собой самые смелые цели. Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги", - отметил глава ведомства.
По его словам, именно учителя формируют важнейшую основу для развития детей, наполняют школы своей энергией, теплом и самоотдачей.
Ученики в классе после торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
01:17
День знаний в России
 
ОбществоОбразованиеСергей Кравцов
 
 
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