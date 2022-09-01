https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813597620.html

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2022

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T01:23

2022-09-01T01:23

2022-09-01T01:23

общество

образование

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что в каждом из них заложен огромный потенциал."Вас ждет насыщенный учебный год, который, уверен, откроет много нового. В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал", – добавил он.По его словам, очень важно, чтобы школьники нашли применение своему потенциалу, реализовав себя в интересном предмете, творчестве, спорте.По его словам, именно учителя формируют важнейшую основу для развития детей, наполняют школы своей энергией, теплом и самоотдачей.

https://ria.ru/20220901/znaniya-1813106490.html

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общество, образование, сергей кравцов