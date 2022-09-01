https://ria.ru/20220901/nagrady-1813844410.html

Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города

Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города - РИА Новости, 01.09.2022

Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:41

2022-09-01T19:41

2022-09-01T20:37

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы."Поздравляю от всей души с заслуженными наградами, наградами города Москвы. Сегодня особое награждение, потому что оно происходит в преддверии юбилея нашего славного города - 875-летия. В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране", - сказал Собянин, открывая церемонию награждения в здании мэрии в Москве.Он поблагодарил присутствующих за вклад в процветание Москвы и России."Понятно, что 875 лет Москву строило много поколений, но сегодня строите Москву вы, создаете ее каждый на своем месте", - добавил мэр.Собянин вручил Орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также несколько московских наград. Также ряду горожан присвоили почетные звания. Всего награды получили 43 москвича.День города в Москве отметят 10 и 11 сентября. В этот день в городе пройдет более 200 мероприятий.

https://ria.ru/20220830/moskva-1813228763.html

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общество, москва, россия