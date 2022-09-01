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Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города - РИА Новости, 01.09.2022
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Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города
Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города - РИА Новости, 01.09.2022
Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:41
2022-09-01T20:37
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москва
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы."Поздравляю от всей души с заслуженными наградами, наградами города Москвы. Сегодня особое награждение, потому что оно происходит в преддверии юбилея нашего славного города - 875-летия. В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране", - сказал Собянин, открывая церемонию награждения в здании мэрии в Москве.Он поблагодарил присутствующих за вклад в процветание Москвы и России."Понятно, что 875 лет Москву строило много поколений, но сегодня строите Москву вы, создаете ее каждый на своем месте", - добавил мэр.Собянин вручил Орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также несколько московских наград. Также ряду горожан присвоили почетные звания. Всего награды получили 43 москвича.День города в Москве отметят 10 и 11 сентября. В этот день в городе пройдет более 200 мероприятий.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
19:41 01.09.2022 (обновлено: 20:37 01.09.2022)
 
Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города

Собянин вручил награды заслуженным москвичам в преддверии 875-летия города

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаСергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам
Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы.
"Поздравляю от всей души с заслуженными наградами, наградами города Москвы. Сегодня особое награждение, потому что оно происходит в преддверии юбилея нашего славного города - 875-летия. В зале собрались люди самых разных профессий, которых объединяет любовь к нашему городу, к нашей стране", - сказал Собянин, открывая церемонию награждения в здании мэрии в Москве.
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Он поблагодарил присутствующих за вклад в процветание Москвы и России.
"Понятно, что 875 лет Москву строило много поколений, но сегодня строите Москву вы, создаете ее каждый на своем месте", - добавил мэр.
Собянин вручил Орден Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также несколько московских наград. Также ряду горожан присвоили почетные звания. Всего награды получили 43 москвича.
День города в Москве отметят 10 и 11 сентября. В этот день в городе пройдет более 200 мероприятий.
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