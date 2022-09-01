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Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе - РИА Новости, 01.09.2022
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:28
2022-09-01T18:28
2022-09-01T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
адам делимханов
россия
донецкая народная республика
мариуполь
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."…Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя. Адам Султанович передал им мои искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд во благо жителей Мариуполя и всего Донбасса в целом", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что бойцы даже после полного освобождения Мариуполя успешно продолжают службу и помогают "пострадавшим от киевского произвола людям вернуться в русло мирной жизни". "Мы гордимся каждым из них!" - указал Кадыров.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html
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РИА Новости
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Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе
Кадыров: депутат Госдумы Делимханов прибыл в Мариуполь и встретился с чеченскими бойцами