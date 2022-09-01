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Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/mariupol-1813823672.html
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе - РИА Новости, 01.09.2022
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:28
2022-09-01T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
адам делимханов
россия
донецкая народная республика
мариуполь
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."…Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя. Адам Султанович передал им мои искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд во благо жителей Мариуполя и всего Донбасса в целом", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что бойцы даже после полного освобождения Мариуполя успешно продолжают службу и помогают "пострадавшим от киевского произвола людям вернуться в русло мирной жизни". "Мы гордимся каждым из них!" - указал Кадыров.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html
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в мире, адам делимханов, россия, донецкая народная республика, мариуполь, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Адам Делимханов, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:28 01.09.2022
 
Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе

Кадыров: депутат Госдумы Делимханов прибыл в Мариуполь и встретился с чеченскими бойцами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"…Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя. Адам Султанович передал им мои искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд во благо жителей Мариуполя и всего Донбасса в целом", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что бойцы даже после полного освобождения Мариуполя успешно продолжают службу и помогают "пострадавшим от киевского произвола людям вернуться в русло мирной жизни". "Мы гордимся каждым из них!" - указал Кадыров.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 14:09
Кадыров рассказал Путину о чеченских бойцах, выполняющих задачи на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАдам ДелимхановРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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