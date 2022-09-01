https://ria.ru/20220901/mariupol-1813823672.html

Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе

Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе - РИА Новости, 01.09.2022

Кадыров рассказал о встрече Делимханова с чеченскими бойцами в Мариуполе

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:28

2022-09-01T18:28

2022-09-01T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

адам делимханов

россия

донецкая народная республика

мариуполь

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."…Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов встретился с чеченскими бойцами, выполняющими задачи по охране общественного порядка и социально значимых объектов Мариуполя. Адам Султанович передал им мои искренние слова благодарности за добросовестный и самоотверженный труд во благо жителей Мариуполя и всего Донбасса в целом", - написал Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что бойцы даже после полного освобождения Мариуполя успешно продолжают службу и помогают "пострадавшим от киевского произвола людям вернуться в русло мирной жизни". "Мы гордимся каждым из них!" - указал Кадыров.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807724785.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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