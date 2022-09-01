https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813799250.html

Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти

Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти - РИА Новости, 01.09.2022

Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти

Новые общеобразовательные школы, детские сады, центры "Точка Роста" и "Кванториум", а также компьютерные классы открыли в Ленинградской области в новом учебном... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:01

2022-09-01T18:01

2022-09-01T18:01

ленинградская область

кванториум

общество

александр дрозденко

учителя

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Новые общеобразовательные школы, детские сады, центры "Точка Роста" и "Кванториум", а также компьютерные классы открыли в Ленинградской области в новом учебном году, сообщил на торжественной линейке губернатор Александр Дрозденко.По его словам, к 1 сентября в разных районах региона открылись пять новых общеобразовательных школ, четыре детских сада, 22 центра "Точка Роста", один "Кванториум" и 37 компьютерных классов. Однако на этом региональные власти останавливаться не будут и до конца года введут в эксплуатацию еще несколько учебных заведений в густонаселенных районах Ленобласти."В этом году мы сдадим еще семь новых школ и 12 детских садов. Мы продолжаем реновацию школ и детских садов, строим спортплощадки, участвуем в нацпроекте "Образование". У нас есть кванториумы, в том числе передвижные. У нас хороший темп по созданию "Точек роста", каждая из которых несёт свою специализацию и помогает ребятам в рамках внешкольного образования раскрыть свои таланты. Большое внимание мы уделяем спорту. Сегодня у нас в школах по два, три, а то и четыре спортазала, стадион, площадки. Проект "Доброшкола" направлен на поддержку ребят, которые находятся в более сложных условиях, чем остальные, и наша задача — помочь им адаптироваться к школьным программам, получить знания и добрые навыки", — сказал глава региона.Дрозденко отметил, что уровень образования в Ленинградской области очень высокий. Регион год от года занимает от первого до пятого места по разным рейтингам.

https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813735792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кванториум, общество, александр дрозденко, учителя