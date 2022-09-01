https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813799250.html
Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти
Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти - РИА Новости, 01.09.2022
Новые школы и детские сады открыли 1 сентября в Ленобласти
Новые общеобразовательные школы, детские сады, центры "Точка Роста" и "Кванториум", а также компьютерные классы открыли в Ленинградской области в новом учебном... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:01
2022-09-01T18:01
2022-09-01T18:01
ленинградская область
кванториум
общество
александр дрозденко
учителя
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Новые общеобразовательные школы, детские сады, центры "Точка Роста" и "Кванториум", а также компьютерные классы открыли в Ленинградской области в новом учебном году, сообщил на торжественной линейке губернатор Александр Дрозденко.По его словам, к 1 сентября в разных районах региона открылись пять новых общеобразовательных школ, четыре детских сада, 22 центра "Точка Роста", один "Кванториум" и 37 компьютерных классов. Однако на этом региональные власти останавливаться не будут и до конца года введут в эксплуатацию еще несколько учебных заведений в густонаселенных районах Ленобласти."В этом году мы сдадим еще семь новых школ и 12 детских садов. Мы продолжаем реновацию школ и детских садов, строим спортплощадки, участвуем в нацпроекте "Образование". У нас есть кванториумы, в том числе передвижные. У нас хороший темп по созданию "Точек роста", каждая из которых несёт свою специализацию и помогает ребятам в рамках внешкольного образования раскрыть свои таланты. Большое внимание мы уделяем спорту. Сегодня у нас в школах по два, три, а то и четыре спортазала, стадион, площадки. Проект "Доброшкола" направлен на поддержку ребят, которые находятся в более сложных условиях, чем остальные, и наша задача — помочь им адаптироваться к школьным программам, получить знания и добрые навыки", — сказал глава региона.Дрозденко отметил, что уровень образования в Ленинградской области очень высокий. Регион год от года занимает от первого до пятого места по разным рейтингам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кванториум, общество, александр дрозденко, учителя
Ленинградская область , Кванториум, Общество, Александр Дрозденко, учителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Новые общеобразовательные школы, детские сады, центры "Точка Роста" и "Кванториум", а также компьютерные классы открыли в Ленинградской области в новом учебном году, сообщил на торжественной линейке губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, к 1 сентября в разных районах региона открылись пять новых общеобразовательных школ, четыре детских сада, 22 центра "Точка Роста", один "Кванториум
" и 37 компьютерных классов. Однако на этом региональные власти останавливаться не будут и до конца года введут в эксплуатацию еще несколько учебных заведений в густонаселенных районах Ленобласти.
"В этом году мы сдадим еще семь новых школ и 12 детских садов. Мы продолжаем реновацию школ и детских садов, строим спортплощадки, участвуем в нацпроекте "Образование". У нас есть кванториумы, в том числе передвижные. У нас хороший темп по созданию "Точек роста", каждая из которых несёт свою специализацию и помогает ребятам в рамках внешкольного образования раскрыть свои таланты. Большое внимание мы уделяем спорту. Сегодня у нас в школах по два, три, а то и четыре спортазала, стадион, площадки. Проект "Доброшкола" направлен на поддержку ребят, которые находятся в более сложных условиях, чем остальные, и наша задача — помочь им адаптироваться к школьным программам, получить знания и добрые навыки", — сказал глава региона.
Дрозденко отметил, что уровень образования в Ленинградской области очень высокий. Регион год от года занимает от первого до пятого места по разным рейтингам.
"Наша задача — держать эту планку и сделать так, чтобы в школе было интересно учиться. Чтобы в школу ребята шли улыбаясь и радуясь. Чтобы учителя гордились своей профессией. У нас для этого все есть", — подчеркнул Дрозденко уточнив, что в области также отремонтированы 14 спортзалов, создан Центр опережающей профессиональной подготовки, в двух коррекционных школах обновлена материально-техническая база, а в учреждении профессионального образования — мастерские.