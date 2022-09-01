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"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов - РИА Новости, 01.09.2022
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, так как из-за санкций и снижения авиаперевозок в России возник... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:41
2022-09-01T21:41
2022-09-01T21:41
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, так как из-за санкций и снижения авиаперевозок в России возник профицит летного состава, говорится в письме замгендиректора - летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько (имеется в распоряжении РИА Новости).Правительство РФ в 2020 году определило квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании - 100 человек в год. Ранее действовала квота в 200 человек."В настоящее время из-за санкционных ограничений объемы производства большинства российских авиакомпаний объективно снизились, что, в свою очередь, приводит к возникновению профицита летного состава на рынке труда. В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли, какой является гражданская авиация, ПАО "Аэрофлот" принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан", - говорится в письме.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812316397.html
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Туризм, Экономика, Россия, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов из-за профицита летного состава