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"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов - РИА Новости, 01.09.2022
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, так как из-за санкций и снижения авиаперевозок в России возник... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:41
2022-09-01T21:41
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, так как из-за санкций и снижения авиаперевозок в России возник профицит летного состава, говорится в письме замгендиректора - летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько (имеется в распоряжении РИА Новости).Правительство РФ в 2020 году определило квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании - 100 человек в год. Ранее действовала квота в 200 человек."В настоящее время из-за санкционных ограничений объемы производства большинства российских авиакомпаний объективно снизились, что, в свою очередь, приводит к возникновению профицита летного состава на рынке труда. В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли, какой является гражданская авиация, ПАО "Аэрофлот" принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан", - говорится в письме.
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экономика, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Туризм, Новости - Туризм
21:41 01.09.2022
 
"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов

"Аэрофлот" отказался от квоты на иностранных пилотов из-за профицита летного состава

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от квоты на иностранных пилотов, так как из-за санкций и снижения авиаперевозок в России возник профицит летного состава, говорится в письме замгендиректора - летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько (имеется в распоряжении РИА Новости).
Правительство РФ в 2020 году определило квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании - 100 человек в год. Ранее действовала квота в 200 человек.
"В настоящее время из-за санкционных ограничений объемы производства большинства российских авиакомпаний объективно снизились, что, в свою очередь, приводит к возникновению профицита летного состава на рынке труда. В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли, какой является гражданская авиация, ПАО "Аэрофлот" принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан", - говорится в письме.
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