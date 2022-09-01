https://ria.ru/20220901/istoriya-1813698318.html

В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны

В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2022

В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны

Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:59

2022-09-01T12:59

2022-09-01T13:05

в мире

германия

польша

великобритания

владимир джабаров

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/06/1556160607_0:28:3206:1831_1920x0_80_0_0_b7801c0abbaef8f6d81bbcb0b8e40390.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Первое сентября 1939 года считается началом Второй мировой войны. В этот день Германия напала на Польшу."Сейчас ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны. Поджигатели все те же: Германия, Польша, Великобритания, Франция. И вновь все алчно и кровожадно посматривают на Восток, в сторону России", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю".

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

германия

польша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, польша, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф