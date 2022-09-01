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В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2022
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В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2022
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны
Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:59
2022-09-01T13:05
в мире
германия
польша
великобритания
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Первое сентября 1939 года считается началом Второй мировой войны. В этот день Германия напала на Польшу."Сейчас ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны. Поджигатели все те же: Германия, Польша, Великобритания, Франция. И вновь все алчно и кровожадно посматривают на Восток, в сторону России", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю".
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в мире, германия, польша, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Германия, Польша, Великобритания, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
12:59 01.09.2022 (обновлено: 13:05 01.09.2022)
 
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны

Сенатор Джабаров посоветовал европейским странам учить историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги европейских государств
Флаги европейских государств - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Первое сентября 1939 года считается началом Второй мировой войны. В этот день Германия напала на Польшу.
"Сейчас ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны. Поджигатели все те же: Германия, Польша, Великобритания, Франция. И вновь все алчно и кровожадно посматривают на Восток, в сторону России", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
В миреГерманияПольшаВеликобританияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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