https://ria.ru/20220901/istoriya-1813698318.html
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны - РИА Новости, 01.09.2022
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны
Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:59
2022-09-01T12:59
2022-09-01T13:05
в мире
германия
польша
великобритания
владимир джабаров
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/06/1556160607_0:28:3206:1831_1920x0_80_0_0_b7801c0abbaef8f6d81bbcb0b8e40390.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Европейским странам, "посматривающим" в сторону России, нужно учить уроки истории Второй мировой войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Первое сентября 1939 года считается началом Второй мировой войны. В этот день Германия напала на Польшу."Сейчас ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны. Поджигатели все те же: Германия, Польша, Великобритания, Франция. И вновь все алчно и кровожадно посматривают на Восток, в сторону России", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю".
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
германия
польша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/06/1556160607_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_444c9f5755028ff52e0fd61be1dd2ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Германия, Польша, Великобритания, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
12:59 01.09.2022 (обновлено: 13:05 01.09.2022)
В СФ посоветовали европейским странам учить историю Второй мировой войны
Сенатор Джабаров посоветовал европейским странам учить историю Второй мировой войны