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Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза - РИА Новости, 01.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220901/investitsii-1813673778.html
Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза
Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза - РИА Новости, 01.09.2022
Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза
Объем инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:54
2022-09-01T11:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объем инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом общая сумма средств, которую резиденты направили на развитие производств за все время работы в особой экономической зоне столицы, превысила 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении.На данный момент в ОЭЗ "Технополис "Москва" действуют 90 высокотехнологичных компаний, обладающих статусом резидента, который дает право на налоговые и таможенные преференции. Эти предприятия создают радиоаппаратуру, медицинское оборудование и препараты, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Больше всего резидентов особой экономической зоны насчитывается среди предприятий микроэлектроники."Максимальный объем инвестиций среди резидентов особой экономической зоны столицы в первой половине 2022 года зафиксирован среди компаний микроэлектроники. Сумма их вложений за указанный период составила около 11 миллиардов рублей – это почти в 15 раз больше результата января – июня 2021 года, когда показатель превысил 700 миллионов рублей", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.С начала 2022 года статус резидента особой экономической зоны Москвы получили еще пять высокотехнологичных предприятий, напомнили в ДИПП.
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
11:54 01.09.2022
 

Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Стенд "Технополис Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объем инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
При этом общая сумма средств, которую резиденты направили на развитие производств за все время работы в особой экономической зоне столицы, превысила 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
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25 августа, 10:34Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения
На данный момент в ОЭЗ "Технополис "Москва" действуют 90 высокотехнологичных компаний, обладающих статусом резидента, который дает право на налоговые и таможенные преференции. Эти предприятия создают радиоаппаратуру, медицинское оборудование и препараты, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Больше всего резидентов особой экономической зоны насчитывается среди предприятий микроэлектроники.
"Максимальный объем инвестиций среди резидентов особой экономической зоны столицы в первой половине 2022 года зафиксирован среди компаний микроэлектроники. Сумма их вложений за указанный период составила около 11 миллиардов рублей – это почти в 15 раз больше результата января – июня 2021 года, когда показатель превысил 700 миллионов рублей", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
С начала 2022 года статус резидента особой экономической зоны Москвы получили еще пять высокотехнологичных предприятий, напомнили в ДИПП.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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