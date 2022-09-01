https://ria.ru/20220901/investitsii-1813673778.html

Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза

Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза - РИА Новости, 01.09.2022

Резиденты ОЭЗ "Москвы" увеличили инвестиции в полтора раза

Объем инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:54

2022-09-01T11:54

2022-09-01T11:54

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Объем инвестиций компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).При этом общая сумма средств, которую резиденты направили на развитие производств за все время работы в особой экономической зоне столицы, превысила 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении.На данный момент в ОЭЗ "Технополис "Москва" действуют 90 высокотехнологичных компаний, обладающих статусом резидента, который дает право на налоговые и таможенные преференции. Эти предприятия создают радиоаппаратуру, медицинское оборудование и препараты, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение. Больше всего резидентов особой экономической зоны насчитывается среди предприятий микроэлектроники."Максимальный объем инвестиций среди резидентов особой экономической зоны столицы в первой половине 2022 года зафиксирован среди компаний микроэлектроники. Сумма их вложений за указанный период составила около 11 миллиардов рублей – это почти в 15 раз больше результата января – июня 2021 года, когда показатель превысил 700 миллионов рублей", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.С начала 2022 года статус резидента особой экономической зоны Москвы получили еще пять высокотехнологичных предприятий, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20220825/ustroystva-1812010035.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экономика