https://ria.ru/20220901/energokrizis-1813689826.html

Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис

Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис - РИА Новости, 01.09.2022

Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:33

2022-09-01T12:33

2022-09-01T12:33

в мире

майя санду

молдавия

природный газ

игорь додон

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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис."С 1 сентября газ в Молдавии будет стоить 1882,78 доллара (за тысячу кубометров - ред.). Это почти на 425 больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Может, Майе Санду и её министрам стоит поехать для перенятия опыта переговоров по поставкам газа в Сербию и Венгрию, которые получат его этой зимой по 350-400 долларов? Если вы не можете, не хотите или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с "Газпромом", отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдавии от холода и голода!" - написал Додон в четверг в своем Telegram-канале.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, майя санду, молдавия, природный газ, игорь додон