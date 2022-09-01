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Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис - РИА Новости, 01.09.2022
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Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис
Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис - РИА Новости, 01.09.2022
Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:33
2022-09-01T12:33
в мире
майя санду
молдавия
природный газ
игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис."С 1 сентября газ в Молдавии будет стоить 1882,78 доллара (за тысячу кубометров - ред.). Это почти на 425 больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Может, Майе Санду и её министрам стоит поехать для перенятия опыта переговоров по поставкам газа в Сербию и Венгрию, которые получат его этой зимой по 350-400 долларов? Если вы не можете, не хотите или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с "Газпромом", отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдавии от холода и голода!" - написал Додон в четверг в своем Telegram-канале.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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в мире, майя санду, молдавия, природный газ, игорь додон
В мире, Майя Санду, Молдавия, Природный газ, Игорь Додон
12:33 01.09.2022
 
Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис

Додон обвинил главу Молдавии Санду и правительство в неспособности решить энергокризис

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис.
"С 1 сентября газ в Молдавии будет стоить 1882,78 доллара (за тысячу кубометров - ред.). Это почти на 425 больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Может, Майе Санду и её министрам стоит поехать для перенятия опыта переговоров по поставкам газа в Сербию и Венгрию, которые получат его этой зимой по 350-400 долларов? Если вы не можете, не хотите или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с "Газпромом", отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдавии от холода и голода!" - написал Додон в четверг в своем Telegram-канале.
Ион Чебан
11:49
Мэр Кишинева обвинил президента Молдавии в имитации демократии
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.
С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
 
В миреМайя СандуМолдавияПриродный газИгорь Додон
 
 
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