Додон обвинил президента Молдавии в неспособности решить энергокризис
Додон обвинил главу Молдавии Санду и правительство в неспособности решить энергокризис
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу государства Майю Санду и правительство в неспособности решить энергетический кризис.
"С 1 сентября газ в Молдавии будет стоить 1882,78 доллара (за тысячу кубометров - ред.). Это почти на 425 больше, чем в прошлом месяце. Что делает Майя Санду и её правительство для спасения страны и населения от неминуемого коллапса энергетической системы, кроме ежедневной критики России, фотографий на фоне символики ЛГБТ, давления на неугодные СМИ и арестов оппозиционных лидеров? Может, Майе Санду и её министрам стоит поехать для перенятия опыта переговоров по поставкам газа в Сербию и Венгрию, которые получат его этой зимой по 350-400 долларов? Если вы не можете, не хотите или если вам кураторы не разрешают срочно провести конструктивные переговоры с "Газпромом", отойдите в сторону и дайте возможность другим спасти народ Молдавии от холода и голода!" - написал Додон в четверг в своем Telegram-канале.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.
С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
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