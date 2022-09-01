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Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск
Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022
Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск
Электроснабжение в Энергодаре отключено после интенсивного обстрела города со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:59
2022-09-01T10:59
2022-09-01T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Электроснабжение в Энергодаре отключено после интенсивного обстрела города со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.В городе большинство магазинов закрыто. На улицах почти нет машин и людей.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС
Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск
После обстрелов украинскими войсками Энергодара и ЗАЭС в городе пропало электричество