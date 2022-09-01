https://ria.ru/20220901/energodar-1813653772.html

Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск

Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022

Энергодар остался без света после обстрелов со стороны украинских войск

Электроснабжение в Энергодаре отключено после интенсивного обстрела города со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:59

2022-09-01T10:59

2022-09-01T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

магатэ

запорожская область

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Электроснабжение в Энергодаре отключено после интенсивного обстрела города со стороны украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.В городе большинство магазинов закрыто. На улицах почти нет машин и людей.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, магатэ, запорожская область, запорожская аэс