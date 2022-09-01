https://ria.ru/20220901/donbass-1813723517.html

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 152 миллиметра и 15 мин калибра 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:16

2022-09-01T14:16

2022-09-01T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 152 миллиметра и 15 мин калибра 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 13.30 украинские военные выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по Петровскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс