https://ria.ru/20220901/donbass-1813723517.html
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 152 миллиметра и 15 мин калибра 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:16
2022-09-01T14:16
2022-09-01T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 152 миллиметра и 15 мин калибра 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 13.30 украинские военные выпустили 15 мин калибра 120 миллиметров по Петровскому району Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов и 15 мин по двум районам Донецка