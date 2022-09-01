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В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела

В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела - РИА Новости, 01.09.2022

В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела

Три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:04

2022-09-01T11:04

2022-09-01T17:37

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, сообщает минугля ДНР."В результате очередного обстрела Донецка в 10.20 обесточены три шахты ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". По оперативной информации, под землей на шахте имени Скочинского находится 30 человек, на шахте имени Абакумова - 7, на шахте "Лидиевка" - 4 горняка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр