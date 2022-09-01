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В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела
В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела - РИА Новости, 01.09.2022
В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела
Три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:04
2022-09-01T11:04
2022-09-01T17:37
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, сообщает минугля ДНР."В результате очередного обстрела Донецка в 10.20 обесточены три шахты ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". По оперативной информации, под землей на шахте имени Скочинского находится 30 человек, на шахте имени Абакумова - 7, на шахте "Лидиевка" - 4 горняка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:04 01.09.2022 (обновлено: 17:37 01.09.2022)
В ДНР 41 горняк застрял под землей из-за обесточивания шахт после обстрела
Минугля ДНР сообщило об обесточивании трех шахт из-за обстрела, под землей 41 горняк