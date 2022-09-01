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В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод
В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод - РИА Новости, 01.09.2022
В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод
Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:30
2022-09-01T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка перебит газопровод по ул. Стратонавтов и произошло возгорание домостроения по ул. Челюскинцев", - сообщили в штабе.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
08:30 01.09.2022
 
В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод

Штаб ДНР: газопровод на одной из улиц Донецка повредило при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка перебит газопровод по ул. Стратонавтов и произошло возгорание домостроения по ул. Челюскинцев", - сообщили в штабе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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