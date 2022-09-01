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В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод

В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод - РИА Новости, 01.09.2022

В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод

Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:30

2022-09-01T08:30

2022-09-01T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка перебит газопровод по ул. Стратонавтов и произошло возгорание домостроения по ул. Челюскинцев", - сообщили в штабе.

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика