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В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод
В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод - РИА Новости, 01.09.2022
В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод
Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:30
2022-09-01T08:30
2022-09-01T08:30
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Газопровод на одной из улиц Донецка поврежден в результате обстрела украинскими войсками Киевского района города, есть возгорание домостроения на другой улице, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка перебит газопровод по ул. Стратонавтов и произошло возгорание домостроения по ул. Челюскинцев", - сообщили в штабе.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстреле ВСУ повредило газопровод
Штаб ДНР: газопровод на одной из улиц Донецка повредило при обстреле украинскими войсками