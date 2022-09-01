https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813756404.html

Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко

Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022

Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:33

2022-09-01T15:33

2022-09-01T15:33

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу."Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать, я вместе с вами как главнокомандующий, только в одном случае - если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государства. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!" - сказал он в четверг в ходе открытого урока для всех школ и вузов страны.Ранее Лукашенко заявил, что Минск не стремится воевать на Украине, этот конфликт не нужен белорусам, и ни один солдат Белоруссии на территории Украины не воюет.

https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко