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Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
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Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко
Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:33
2022-09-01T15:33
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу."Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать, я вместе с вами как главнокомандующий, только в одном случае - если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государства. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!" - сказал он в четверг в ходе открытого урока для всех школ и вузов страны.Ранее Лукашенко заявил, что Минск не стремится воевать на Украине, этот конфликт не нужен белорусам, и ни один солдат Белоруссии на территории Украины не воюет.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
15:33 01.09.2022
 
Белоруссия будет воевать только при нападении на нее, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия будет воевать, только если ее безопасность поставят под угрозу

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу.
"Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать, я вместе с вами как главнокомандующий, только в одном случае - если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государства. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!" - сказал он в четверг в ходе открытого урока для всех школ и вузов страны.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не стремится воевать на Украине, этот конфликт не нужен белорусам, и ни один солдат Белоруссии на территории Украины не воюет.
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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