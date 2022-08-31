https://ria.ru/20220831/zerno-1813542603.html

Пензенские аграрии собрали три миллиона тонн зерна

Пензенские аграрии собрали три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 31.08.2022

Пензенские аграрии собрали три миллиона тонн зерна

Сбор зерна в Пензенской области в четвертый раз за историю региона достиг 3 миллиона тонн, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:47

2022-08-31T18:47

2022-08-31T18:47

пензенская область

экономика

россия

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Сбор зерна в Пензенской области в четвертый раз за историю региона достиг 3 миллиона тонн, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Сегодня мы перешли отметку в 3 миллиона тонн собранного зерна. За всю историю региона такой урожай собрали в четвертый раз. Но тогда и площади засеянных земель были больше. Например, в 1973 году это было 1,579 миллиона гектаров, а в 1974-м - 1,62 миллиона гектаров. А наши аграрии добились таких показателей с 858 тысяч гектаров земель. Этого удалось достичь благодаря внедрению современных технологий и качественных удобрений", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что для хранения такого объема зерна нужны большие площади, которые в регионе есть."В регионе работают 22 элеватора, хлебоприемное предприятие и зерносклады. В них умещается практически 3,4 миллиона тонн урожая. Один из элеваторов находится в Колышлейском районе, это объект ГК "Дамате", сейчас в нем заканчивается реконструкция. Сегодня в ходе рабочей поездки я осмотрел производственные мощности. Вижу, что помещения для хранения зерна действительно масштабные - уместится 37,5 тысячи тонн урожая, а в рукавах - еще 50 тысяч тонн. Рядом с элеватором строят и высокотехнологичный комбикормовый завод. Оба объекта планируют сдать уже в октябре", - рассказал губернатор.Мельниченко подчеркнул, что собранный урожай удастся сохранить и "приумножить его в последующие годы".

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пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, пензенская область, олег мельниченко