https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813476251.html

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год - РИА Новости, 31.08.2022

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год

Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:31

2022-08-31T16:31

2022-08-31T16:35

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министерство обороны японии

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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны, следует из обнародованных министерством основных статей предполагаемого бюджета.При этом сумма в 5,595 триллиона иен не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год приблизится к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).К необнародованным расходам относятся траты на программу разработки ракет stand-off missile, в рамках которой планируется значительно увеличить дальность полета ракет "земля-корабль".Как сообщалось ранее, это позволит поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии 900-1000 километров. Модификации подлежат так называемые "противокорабельные ракеты типа 12". Именно эта статья стала одной из самых расходных в бюджете на текущий год – на нее планировалось выделить более 30 миллиардов иен (более 200 миллионов долларов). Модифицированные ракеты типа 12 должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Кроме того, ими могут оснастить корабли и истребители. Их модификация позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР.Кроме того, одним из направлений должно стать общее укрепление ракетной и противовоздушной обороны. Указывается на необходимость переоснащения и укрепления кораблей с американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. В частности, как сообщает агентство Киодо, за счет усиления двигателей и других изменений водоизмещение кораблей под эти системы будет увеличено до 20 тысяч тонн.Планируется выделение средств на исследования в области перехвата гиперзвуковых ракет, а также на разработку беспилотников, развитие средств РЭБ и кибербезопасность.Бюджет текущего года составляет 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), который тоже стал рекордным.

https://ria.ru/20220827/yaponiya-1812527121.html

https://ria.ru/20220825/kitay-1812020403.html

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, министерство обороны японии