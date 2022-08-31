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Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год - РИА Новости, 31.08.2022
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Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год - РИА Новости, 31.08.2022
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год
Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:31
2022-08-31T16:35
в мире
япония
министерство обороны японии
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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны, следует из обнародованных министерством основных статей предполагаемого бюджета.При этом сумма в 5,595 триллиона иен не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год приблизится к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).К необнародованным расходам относятся траты на программу разработки ракет stand-off missile, в рамках которой планируется значительно увеличить дальность полета ракет "земля-корабль".Как сообщалось ранее, это позволит поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии 900-1000 километров. Модификации подлежат так называемые "противокорабельные ракеты типа 12". Именно эта статья стала одной из самых расходных в бюджете на текущий год – на нее планировалось выделить более 30 миллиардов иен (более 200 миллионов долларов). Модифицированные ракеты типа 12 должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Кроме того, ими могут оснастить корабли и истребители. Их модификация позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР.Кроме того, одним из направлений должно стать общее укрепление ракетной и противовоздушной обороны. Указывается на необходимость переоснащения и укрепления кораблей с американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. В частности, как сообщает агентство Киодо, за счет усиления двигателей и других изменений водоизмещение кораблей под эти системы будет увеличено до 20 тысяч тонн.Планируется выделение средств на исследования в области перехвата гиперзвуковых ракет, а также на разработку беспилотников, развитие средств РЭБ и кибербезопасность.Бюджет текущего года составляет 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), который тоже стал рекордным.
https://ria.ru/20220827/yaponiya-1812527121.html
https://ria.ru/20220825/kitay-1812020403.html
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в мире, япония, министерство обороны японии
В мире, Япония, Министерство обороны Японии
16:31 31.08.2022 (обновлено: 16:35 31.08.2022)
 
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на следующий год

Минобороны Японии запросило рекордно большой бюджет на следующий финансовый год

© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны, следует из обнародованных министерством основных статей предполагаемого бюджета.
При этом сумма в 5,595 триллиона иен не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Эксперты и СМИ считают, что в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год приблизится к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).
Военнослужащие США и Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 14:24
Захарова: США подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере
К необнародованным расходам относятся траты на программу разработки ракет stand-off missile, в рамках которой планируется значительно увеличить дальность полета ракет "земля-корабль".
Как сообщалось ранее, это позволит поражать противника из зоны за пределами досягаемости. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии 900-1000 километров. Модификации подлежат так называемые "противокорабельные ракеты типа 12". Именно эта статья стала одной из самых расходных в бюджете на текущий год – на нее планировалось выделить более 30 миллиардов иен (более 200 миллионов долларов). Модифицированные ракеты типа 12 должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Кроме того, ими могут оснастить корабли и истребители. Их модификация позволит вести огонь из районов, находящихся вне зоны поражения вооружениями противника. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Кроме того, одним из направлений должно стать общее укрепление ракетной и противовоздушной обороны. Указывается на необходимость переоснащения и укрепления кораблей с американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. В частности, как сообщает агентство Киодо, за счет усиления двигателей и других изменений водоизмещение кораблей под эти системы будет увеличено до 20 тысяч тонн.
Планируется выделение средств на исследования в области перехвата гиперзвуковых ракет, а также на разработку беспилотников, развитие средств РЭБ и кибербезопасность.
Бюджет текущего года составляет 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), который тоже стал рекордным.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Япония жертвует своим будущим из-за Украины
 
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