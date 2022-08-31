https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html
Япония смягчила правила въезда для туристов
Япония смягчила правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022
Япония смягчила правила въезда для туристов
Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
туризм
новости - туризм
фумио кисида
япония
туризм
пцр-тест
туристы
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759769705_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9c6f4b2e171312699c26fdba8470c622.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi."Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел c 20 до 50 тысяч человек в день, чтобы присоединиться к этой тенденции", — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.Он добавил, что благодаря этой мере туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.Кроме того, иностранным путешественникам с тремя дозами вакцин, признанных Японией (отечественных среди них нет), больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Для россиян это требование пока сохраняется.На данный момент иностранцам разрешается посещать страну только в составе организованных туристических групп. Стоимость поездки стартует от 230 тысяч рублей за двоих (без авиабилетов). Добраться из Москвы до Токио можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Qatar. Перелет обойдется в 80-100 тысяч с человека в обе стороны.
https://ria.ru/20220831/yuzhnayakoreya-1813372491.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759769705_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0d741737091ce7e2828557fbfca1be49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, фумио кисида, япония, туризм, пцр-тест, туристы, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Фумио Кисида, Япония, Туризм, ПЦР-тест, туристы, Авиабилеты
Япония смягчила правила въезда для туристов
Япония увеличит лимит пребывающих в страну туристов до 50 тысяч человек в день
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает
издание The Mainichi.
"Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел c 20 до 50 тысяч человек в день, чтобы присоединиться к этой тенденции", — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Он добавил, что благодаря этой мере туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.
Кроме того, иностранным путешественникам с тремя дозами вакцин, признанных Японией (отечественных среди них нет), больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Для россиян это требование пока сохраняется.
На данный момент иностранцам разрешается посещать страну только в составе организованных туристических групп. Стоимость поездки стартует
от 230 тысяч рублей за двоих (без авиабилетов). Добраться из Москвы до Токио можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Qatar. Перелет обойдется в 80-100 тысяч с человека в обе стороны.