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Япония смягчила правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html
Япония смягчила правила въезда для туристов
Япония смягчила правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022
Япония смягчила правила въезда для туристов
Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:13
2022-08-31T16:13
туризм
новости - туризм
фумио кисида
япония
туризм
пцр-тест
туристы
авиабилеты
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi."Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел c 20 до 50 тысяч человек в день, чтобы присоединиться к этой тенденции", — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.Он добавил, что благодаря этой мере туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.Кроме того, иностранным путешественникам с тремя дозами вакцин, признанных Японией (отечественных среди них нет), больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Для россиян это требование пока сохраняется.На данный момент иностранцам разрешается посещать страну только в составе организованных туристических групп. Стоимость поездки стартует от 230 тысяч рублей за двоих (без авиабилетов). Добраться из Москвы до Токио можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Qatar. Перелет обойдется в 80-100 тысяч с человека в обе стороны.
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новости - туризм, фумио кисида, япония, туризм, пцр-тест, туристы, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Фумио Кисида, Япония, Туризм, ПЦР-тест, туристы, Авиабилеты
16:13 31.08.2022
 
Япония смягчила правила въезда для туристов

Япония увеличит лимит пребывающих в страну туристов до 50 тысяч человек в день

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкОгни ночного Токио
Огни ночного Токио - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi.
"Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел c 20 до 50 тысяч человек в день, чтобы присоединиться к этой тенденции", — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Он добавил, что благодаря этой мере туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.
Кроме того, иностранным путешественникам с тремя дозами вакцин, признанных Японией (отечественных среди них нет), больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Для россиян это требование пока сохраняется.
На данный момент иностранцам разрешается посещать страну только в составе организованных туристических групп. Стоимость поездки стартует от 230 тысяч рублей за двоих (без авиабилетов). Добраться из Москвы до Токио можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Qatar. Перелет обойдется в 80-100 тысяч с человека в обе стороны.
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