https://ria.ru/20220831/yaponiya-1813402789.html

Япония смягчила правила въезда для туристов

Япония смягчила правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022

Япония смягчила правила въезда для туристов

Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

2022-08-31T16:13

туризм

новости - туризм

фумио кисида

япония

туризм

пцр-тест

туристы

авиабилеты

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Япония увеличит лимит прибывающих в страну туристов с 7 сентября, сообщает издание The Mainichi."Мы наблюдаем, как международные поездки набирают обороты в различных частях мира. Мы повышаем дневной предел c 20 до 50 тысяч человек в день, чтобы присоединиться к этой тенденции", — заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.Он добавил, что благодаря этой мере туристы смогут ощутить преимущества ослабления японской йены, которое привело к удешевлению товаров и услуг внутри страны.Кроме того, иностранным путешественникам с тремя дозами вакцин, признанных Японией (отечественных среди них нет), больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Для россиян это требование пока сохраняется.На данный момент иностранцам разрешается посещать страну только в составе организованных туристических групп. Стоимость поездки стартует от 230 тысяч рублей за двоих (без авиабилетов). Добраться из Москвы до Токио можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Qatar. Перелет обойдется в 80-100 тысяч с человека в обе стороны.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, фумио кисида, япония, туризм, пцр-тест, туристы, авиабилеты